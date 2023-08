Fileš je na to odgovoril, da Houre niti niso spraševali za dovoljenje, so pa po drugi strani zahtevali od njega in Mladena, naj ne nastopata pod imenom Prljavo kazalište. Sam sicer meni, da ni nobenega dvoma, kdo je kdo, in da se publika ne bo zmedla. »Ko bodo ljudje slišali, kako zvenimo, jim bo vse jasno. Naš cilj ni občinstvo, ki ga zanimata Mladen in Jasenko. Namesto tega glasbeno nadaljujemo delo Prljavega kazališta od prvega albuma do Crno bijelega svijeta, le da seveda v sodobnih produkcijskih pogojih. Nazaj h koreninam, bi rekli naši iz Dubrave,« je pojasnil.