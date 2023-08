Tradicionalni poulični festival se bo na Vojkovi 73 začel ob 14. uri ter bo med druženjem in ustvarjanjem potekal do 20.30. Vabljeni so mladi, družine in prebivalci četrtne skupnosti Bežigrad, saj je glavni namen dogodka predstavitev mladinskega centra ter povezovalnih dejavnosti skupaj z drugimi sodelujočimi organizacijami, ki mladim omogočajo preživljanje prostega časa v mestu.

»Na tak način bodo imeli mladi in drugi prebivalci lokalne skupnosti možnost spoznavanja različnih priložnosti za aktivno udeleževanje in soustvarjanje aktivnosti znotraj četrtne skupnosti in v Ljubljani. Vzporedno s tem, ko se povezujemo in spoznavamo, se krepi razumevanje različnih realnosti vključenih organizacij, hkrati pa se lahko v mrežah podpremo za kvalitetnejše delo z mladimi in mladinsko delo. Vrednote dogodka slonijo na priložnostih, povezovanju ter vključujejo pridih solidarnosti in sočutja,« je prepričana Maja Majcen, koordinatorka Mladih zmajev Bežigrad in vodja projekta Biti mlad je zakon.

Dodaja, da bo posebnost letošnjega festivala solidarnost in sočutje. »Zbirali bomo šolske potrebščine v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, izmenjevali in zbirali knjige za našo knjigobežnico na Špici, v zameno za prineseno pa bodo obiskovalci lahko dobili okusen prigrizek, ki ga bo na dogodku pripravljala Skupnostna kavarna Skupka.«

Da bo mladost še bolj barvita

Pomemben element festivala je, da mladim ponudijo različne priložnosti, skozi katere se lahko izrazijo vsak na svoj način in tako urijo svoje veščine, ki jim bodo prišle prav tudi kasneje v življenju. »V Ljubljani je velika potreba po varnih in ustvarjalnih prostorih za mlade, med mladimi in lokalno skupnostjo pa včasih zmanjka informacij o možnostih preživljanja prostega časa in poznavanja okoliških organizacij, ki mladim omogočajo razne aktivnosti in priložnosti za soustvarjanje projektov v Ljubljani. Pred začetkom novega šolskega leta je odličen čas, da se organizacije predstavijo, da bodo mladi v novo šolsko leto zajadrali z novimi informacijami in možnostmi za zunajšolske dejavnosti, vseživljenjsko učenje in osebnostno rast, kar prepoznavam kot ključne elemente in pomemben prispevek za Ljubljano,« pojasni Maja Majcen.

Medtem ko bo petkov dnevni program med 14. uro in 18.30 udeležence seznanil z delom organizacij s področja mladinskega udejstvovanja, bodo večerni del sklenili z nastopi mladih glasbenih ustvarjalcev. S svojimi avtorskimi skladbami in priredbami se bodo ob 18.30 predstavili Dora Tomori in jazz kvartet Petnajst čez, ki ga sestavljajo vokalistka Manca Fekonja, kitarist Peter Mandelj Mejač, basist Jakob Istenič in bobnar Aleksander Črtalič Fekonja.

Po dosedanjih izkušnjah organizatorke festivala so se kot najbolj priljubljene dejavnosti pri mladih izkazale predvsem tiste, ki vključujejo gibanje, šport, glasbo, ustvarjanje in multimedijske aktivnosti, kot je denimo izkušnja z VR-očali. Za letošnji cilj so si zadali nagovoriti in doseči še več mladih, ki si želijo izkoristiti prosti čas z novim znanjem in doživetji.