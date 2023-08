Včeraj je Madžarska slavila dan državnosti, ker je leta 1001 na ta dan s kronanjem svetega Štefana, svojega prvega krščanskega vladarja, stopila med krščanske narode. Premier Viktor Orban je ta največji praznik svoje države praznoval zelo mednarodno. Med številnimi gosti je bil najpomembnejši turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, kar je precej nenavadno za ta madžarski praznik, saj gre za islamskega politika, Turčija pa je po bitki pri Mohaču leta 1526 zavzela Budimpešto in večji del Madžarske, ki je tako za štiri stoletja izgubila svojo državo.

Orban in Erdogan po pogovorih nista načrtovala novinarske konference. Sicer gre za edini Natovi državi, ki sta za dialog s Putinovo Rusijo in v katerih parlamenta še nista ratificirala članstva Švedske v zavezništvu. Obe naj bi to storili jeseni, vendar ima Turčija zahteve glede kurdskih emigrantov na Švedskem, na Madžarskem pa so užaljeni zaradi švedskega stališča glede njihove pravne države in demokracije.

Menda je hotel Erdogan s tem obiskom podpreti turškega poslovneža Adnana Polata, ki je tudi z investicijami v sončne elektrarne na Madžarskem povezan z Orbanovim zetom, znanim tajkunom. Poleg tega se Madžarska zanima za turške brezpilotnike. Po pisanju spletne strani Atlatszo je lani preko enega od Orbanovih tajkunov kupila turška oklepna vozila Gidran za dvakrat višjo ceno, kot velja na svetovnem trgu.

Vučić: volitve bodo v pol leta

Še en evropski voditelj, ki ni porušil mostov s Kremljem, srbski predsednik Aleksandar Vučić, se je v soboto udeležil otvoritve svetovnega prvenstva v atletiki v Budimpešti. Včeraj je na novinarski konferenci povedal, da se je z Orbanom pogovarjal o madžarski pomoči pri gradnji športnih objektov in o kitajski modernizaciji proge Beograd–​Budimpešta. Glede sedenja Srbije na dveh stolih je dejal: »Vsem tem na Zahodu in Vzhodu naj rečem, da imamo mi svoj srbski stol, ki je naša samostojna politika (…). Smo za evropsko pot, a tako, da upoštevamo lastne interese.« Napovedal je predčasne parlamentarne volitve v naslednjih šestih mesecih in se pohvalil, da je v Beogradu plača v evrih vsaj dvakrat večja kot leta 2012, ko je prevzel oblast. »In bo še veliko večja,« je dodal.

Novinarsko konferenco je končal z besedami: »Zdaj pa gremo k Erdoganu.« S turškim predsednikom se je potem pogovarjal tudi o Kosovu, kamor je Turčija poslala svoje čete, da bi preprečila spopade med tamkajšnjimi Albanci in Srbi. »Za nas je pomembno, da ohranimo stik s Turčijo in da imamo z njo čim boljše odnose,« je povedal Vučić.

Orban se je srečal tudi s predstavniki srednjeazijskih držav in z voditeljem slovenske SDS, nekdanjih premierjem Janezom Janšo. Z njim se je pogovarjal o škodi zaradi nedavne ujme in o sodelovanju konservativnih strank v EU, je poročala madžarska agencija MTI.

Dodik zadovoljen

Včeraj pa se je Orban uro in pol pogovarjal s predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom, zlasti o tesnejšem sodelovanju na gospodarskem področju ter o madžarskih vlaganjih v Republiko Srbsko. »Ta velika pozornost je na nas naredila velik vtis. Orban je bil nedavno v Banjaluki in zdaj smo potrdili, o čemer smo se tam dogovorili,« je bil navdušen Dodik.

Madžarska in Republika Srbska bosta ustanovili poseben svet, ki bo spremljal sodelovanje med njima. »Srečevali se bomo vsaj vsakih šest mesecev,« je dejal Dodik in dodal, da je Orbanu »pojasnil« situacijo v BiH: »Seznanili smo ga s tem, da neki neizvoljen tujec (visoki predstavnik mednarodne skupnosti Christian Schmidt, op. av.) vsiljuje zakone in brani svoj ego, svojo osebnost, krši pa vse norme ustave in daytonskega sporazuma (…). K nam ga je na koncu svojega mandata poslala Angela Merkel, ker ni vedela, kaj bi z njim, zdaj pa tu kaže svoje mišice.«