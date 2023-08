Med labirinti slovenske kulturne dediščine in simbolike, ki so prepletali stoletja, oblikovalko Julio Kajo Hrovat (JKH identity) navdihujejo arhaični načini življenja, izgubljena verovanja in stari običaji, ki so utripali v žilah naših staroslovanskih prednikov. Zgodbe so postale skice, skice so postale risbe, risbe ilustracije, ilustracije pa grafični potiski na platnu uniseks majic iz organskega bombaža.

»Potapljajoč se v skrite kotičke slovenske kulturne dediščine odkrivam pozabljene zgodbe, zakopane med starodavnimi obredi, ki so se ohranjali skozi generacije. Globoko spoštovanje do zgodovine in njena ustvarjalna intuicija me vodita skozi sence časa, ki razkrivajo zaklade časa,« je povedala Julia Kaja Hrovat in dodala, da je rezultat njenega potovanja kolekcija »koledarskih majic«, ki kot most povezuje odmeve starodavnih ritualov z duhom sodobnega oblikovanja.

Vsaka majica kot poglavje v kozmični zgodbi

Oblikovalka verjame, da je treba v svetu, ki se spopada z identitetnimi krizami, ki se prepletajo v vrtincih kaosa in poplavi informacij na družbenih omrežjih, stopiti korak nazaj. »Ljudje so se nekoč ozirali v zvezdno nebo, se ravnali po luni in soncu ter se tako usklajevali z ritmi narave. Meseci so bili njihova karta časa, poimenovani glede na dogodke, praznike in vzdušje vsakega obdobja,« je povedala in izpostavila, da v kolekcijo vrača tudi imena, ki so prepuščena pozabi. Majice tako nosijo naslov prosinec, svečan, sušec, mali traven, veliki traven, rožnik, mali srpan, veliki srpan, kimavec, vinotok, listopad in gruden. Ne nazadnje, kot pove, je kolekcija povabilo, da se naslonimo na vrata preteklosti, raziščemo svojo identiteto, se spomnimo na stare običaje, vrednote in spoznamo način življenja, ki so ga živeli naši predniki. Julia Kaja Hrovat s svojimi kreacijami spretno prepleta kulturno dediščino in s sodobnimi interpretacijami simbolike, mitov in božanstev oživlja zgodbe naših prednikov. Ilustracije na majicah so zato tudi zgodbe, ujete v ritem nebesnih teles in harmonijo plesa narave.

»Kolekcija koledarskih majic je sestavljena iz dvanajstih poglavij, ki nas vodijo skozi mitološki cikel leta. Vsak detajl, vsaka linija na majici orisuje in pripoveduje zgodbe o mitoloških bitjih, božanstvih in običajih, ki so sooblikovali našo skupno zgodovino in bogato kulturo naših slovanskih prednikov,« je povedala in dodala, da uniseks kroj majice presega meje spola, nas spomni, da smo v jedru enaki in se razlikujemo zgolj kot duše v toku življenja.

Trajnostni pristop k oblikovanju

V svetu, kjer trajnost postaja načelo in se ekološka zavest vse bolj prebuja, Julia Kaja Hrovat pazljivo izbira materiale in oblikuje kose oblačil z zgodbami. Vsi kosi, ki nastajajo v studiu, so plod etične in trajnostne pridelave, izdelani v majhnih serijah s premišljeno izbiro materialov in z zavedanjem ohranjanja okolja. »Majice so izdelane iz ekološkega bombaža, ki za svojo rast v primerjavi s konvencionalnim porabi do 80 odstotkov manj vode. Ilustracije na majicah pa oživijo z okolju prijaznim digitalnim tiskom.«

Sedem poglavij je že stopilo iz sence pozabljenih zgodb, vsako s svojo orisano pripovedjo slovanske mitologije. Potovanje pa se nadaljuje, teden pred koncem vsakega meseca, ko Julia Kaja Hrovat odpre novo poglavje, ki razkrije novo majico.

Mitološke zgodbe z majic

V poglabljanju v mitološke pripovedi in staroverske običaje je oblikovalka Julia Kaja Hrovat našla obsežen vir navdiha. Ilustracije mitoloških bitij in staroslovanskih božanstev so oris prihajajoče kolekcije za jesen-zimo, ki bo predstavljena v začetku oktobra. Preplet poganske in krščanske vere, ki sta obe del naše zgodovine, tvorijo zgodbe naše dediščine in s tem novo kolekcijo z naslovom Kaos. Na vprašanje, zakaj tako ime, se oblikovalka skrivnostno nasmehne: »Ker v svetu mitologije nikoli zares ne veš, kje pravzaprav si. Tako tudi v sodobnem času, kjer smo se znašli v kaotični poplavi informacij in identitetnih kriz.«

Prihajajoča kolekcija bo v znamenju jesensko-zimskih mesecev: prosinec, svečan, kimavec, vinotok, listopad in gruden. »Mešanica hladnih in toplih tonov oblačil, izdelanih iz ekoloških materialov, potiskanih z ekološkimi barvili, in 'dead stock' materialov,« je nekaj o kolekciji povedala sogovornica. Ob naših dvignjenih obrveh, kaj so »dead stock« materiali, pa dodala: »To so materiali velikih blagovnih znamk, ki niso bili nikoli uporabljeni, ali pa so ostanki prejšnjih kolekcij, ki gredo namesto v uničenje v preprodajo.«

Tako bosta novo kolekcijo ženskih oblačil JKH identity krasila dva nova avtorska potiska. »Silhuete so oblikovane tako, da se ženske dobro počutimo in se prilegajo različnim postavam, oblačila pa nas lahko popeljejo iz dneva v večer,« je povedala oblikovalka Julia Kaja Hrovat, ki si tokrat prizadeva, da bi v oblačilih JKH identity vsaka ženska začutila svojo pravo energijo, moč in boginjo v sebi.