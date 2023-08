Že v uvodni popoldanski borbi je v kategoriji do 48 kg nastopila Maruša Štangar. Andreo Stojadinov iz Srbije je ugnala po polovici borbe. V na videz izenačenem dvoboju je Ljubljančanka še enkrat dokazala, kako nevarna je v parterju in po dveh minutah veselo dvignila roki v zrak.

Njena sestra Anja, ki se vrača po hudi bolezni, se je tekme v kategoriji do 52 kg s prvopostavljeno Nemko Mascho Ballhaus v boj spustila pogumno, a je tekmica izkoristila dve napaki v uvodu in po minuti dosegla zmago.

Kaja Kajzer je imela v Areni Zagreb očitno spet enega pravih tekmovalnih dni. To je dokazala tudi v boju za bron, kjer je povsem prevladovala v obračunu z Brazilko Jessico Lima. Za poskuse metov in poskus končnega prijema je bila nagrajena debelo minuto pred koncem. Po uspešnem metu je prednost vazarija obdržala do konca.

Tekmovalka Bežigrada je blestela že pred tem. V uvodu je hitro padla Avstrijka Lisa Grabner, še bolj atraktivna je bila zmaga v naslednjem krogu s Turkinjo Ozlem Yildih. Potem ko se ni izšel vzvod, je tekmovalka Bežigrada tega podaljšala v met za ipon.

V četrtfinalu je tudi z obilo športne sreče v podaljšku premagala dvakratno svetovno prvakinjo in bronasto z zadnjih olimpijskih iger Ukrajinko Darjo Bilodid. V boju za finale se je sreča obrnila. Mlada Italijanka Veronika Tonioli, ki pri 20 letih sodi med upe na Apeninskem polotoku, je ob koncu prve minute uspešno izvedla protinapad in prednost s težavo, a vendarle obdržala do konca.

Maruša Štangar je dopoldan zmagovalki vseameriškega in panpacifiškega prvenstva Mary Dee Vargas Ley iz Čila in Amando Lima iz Brazilije v uvodnih krogih ugnala predčasno v parterju.

V četrtfinalu je 25-letno Ljubljančanko ustavila Milica Nikolić iz Srbije, s katero sta se na uradni tekmi pomerili še 12. Srečnejša pa je bila Srbkinja, ki je dosegla peto zmago.

Vseeno si je slovenska reprezentantka priborila boj za kolajno, potem ko je v repasažu premagala Nemko Katharino Menz, lani srebrno na SP v Taškentu. Po vazariju v uvodu je bilo dvoboja konec po polovici po še eni uspešni akciji v parterju.

Njena dve leti starejša sestra Anja je v kategoriji do 52 kg po prostem uvodu ugnala Italijanko Martino Castagnola po lepem zaključku v parterju z davljenjem. Gultaj Mamadalijeva iz Azerbajdžana je na tatamiju zdržala vsega 20 sekund.

Reprezentantko Olimpije je v četrtfinalu ustavila Maročanka Soumiya Iraoui. V repasažu je po prepričljivem nastopu padla še Angelika Delgado iz ZDA.

Dobro je nastopil tudi David Štarkel v kategoriji do 60 kg in dosegel dve zmagi.