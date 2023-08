Karlovec . »Ostal sem brez besed, tako zelo sem zgrožen. Policiji sem takoj povedal vse, kar vem. Od takrat ne morem spati. To je grozno,« je za časnik Jutarnji list povedal pastir, ki je v vaškem vodnjaku v kraju Prvan Selo 4. avgusta naletel na truplo novorojenčka. Šel je po vodo, da bi z njo napojil živino, ko je v njem odkril črno vrečo. Prijel jo je, odprl, v njej pa je bil mrtev dojenček. Za nekaj trenutkov je od samega šoka okamnel, najprej sploh ni mogel verjeti, kaj vidi. Poklical je policijo, ki se je nemudoma podala na lov za osumljencem. Oziroma osumljenko. Na ličko-senjski policijski upravi so sklepali, da je truplo nekdo načrtno pripeljal do vodnjaka in ga odvrgel vanj, saj ta stoji v zapuščenem delu kraja ob gozdu, prekrit pa je z lesenimi deskami in mahom. V bližini je jezero, ki privablja ribiče.

Na policiji so potrdili, da so na območju Perušića zaključili obsežno in zapleteno kriminalistično preiskavo. »20-letna hrvaška državljanka je osumljena umora,« so sporočili. Več informacij zaradi zaščite in dobrobiti družine niso posredovali. Žensko so na okrožnem državnem tožilstvu v Karlovcu že zaslišali, preiskovalnemu sodniku pa predlagali, da ji zaradi nevarnosti vplivanja na priče odredi pripor. Ta je predlog odobril, 20-letnica je v priporu.

Truplo v sortirnici odpadkov

O podobnih primerih smo v preteklosti že pisali. Junija lani je 31-letna hrvaška državljanka v nekem vinogradu na madžarski strani povila dojenčka, potem pa ga pustila kar med trtami. Policisti in reševalci so sicer do njega prišli, ko mu je srce še bilo, a je dan kasneje v bolnici umrl. Le lučaj od slovenske meje pa so v zagorski vasici Hlevnica januarja letos ob cesti med smetmi našli trupelce novorojenčka. V obsežni policijski preiskavi so ugotovili, da se je otrok rodil mrtev, njegovo 28-letno mamo pa so zato ovadili le zaradi skrunitve trupla, zaradi česar ji grozi do dve leti zapora.

Novembra lani smo o mrtvem dojenčku poročali tudi pri nas. Njegovo truplo, šlo je za fantka, so našli med smetmi v sortirnici odpadkov na deponiji Špaja dolina v okolici Grosupljega. Preiskava in sodna obdukcija sta pokazali, da se je otrok rodil živ, njegova smrt pa je bila posledica kaznivega dejanja. Njegovo 30-letno mamo so februarja ovadili zaradi detomora. Grozi ji do tri leta zapora. Ženska, ki prihaja z območja Grosupljega, ni v priporu. x