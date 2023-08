Že v prvih dneh po uničujočih poplavah so celjski policisti na območju Nazarij obravnavali prvo krajo. Nepridipravi so izpred ene od hiš odpeljali cel kolut železa, ki so ga domačini sušili na prostem. Vse na poplavljenih območjih zato svarijo, naj bodo previdni in pozorni, kdo hodi okrog njihovih domov. Policija je bila aktivna tudi v Škofji Loki, kjer so v sredo obravnavali moška v neki novogradnji. »Na kraju so izsledili 32 in 45 let stara državljana Bolgarije. Do objekta sta se pripeljala s kombijem z oznakami montažnega podjetja znanih proizvajalcev oken in vrat,« so dogodek opisali v Policijski upravi Kranj. Dvojico sumijo neupravičenega vstopa v tuje stanovanje, zaradi česar bodo zoper njiju podali ovadbo. Grozi jima denarna kazen ali do enega leta zapora.

Večji nadzor policije

Zaradi vse več obvestil o krajah in sumljivih posameznikov, ki skušajo izkoristiti nesrečo domačinov na poplavnih in evakuacijskih območjih, bo policija v prihodnjih dneh še poostrila nadzor. »Z vse več prizadetih območij dobivamo obvestila o krajah. Ljudje smo pač taki, da nesreče v večini izvabijo na plan najboljše lastnosti, ki jih premorejo. So pa tudi drugačni,« je sporočil minister za obrambo Marjan Šarec in za naslednje dni napovedal poostren nadzor. Zato naj ima vsakdo s seboj osebni dokument, če slučajno naleti na kontrolo. Gre za varovanje ljudi in premoženja, kar ga je še ostalo, je pojasnil. Policisti so in bodo na kritičnih območjih prisotni ves čas. Varujejo vstopne točke območij, nudijo pomoč prebivalcem, nadzorujejo prazne objekte, skrbijo za varnost premoženja, preprečujejo morebitne vlome in tatvine.

Lažno zbiranje prispevkov

Poleg sumljivih neznancev, ki so si na območjih ogledovali nepremičnine ali predmete, je policija opazila tudi druge, ki so ponujali različne storitve ali pobirali prostovoljne prispevke v dobrodelne namene. »Občani naj bodo pozorni na osebe, ki bi pod pretvezo ponujali pomoč prizadetim v ujmi, saj vsak nima ravno takega namena. Zato še posebno opozorilo vsem, da v takih primerih obvezno preverijo verodostojnost osebe ali združenja, ki ga oseba zastopa, denar ali humanitarno pomoč nakazujejo samo prek uradnih institucij oziroma organizacij ter ne sprejemajo pomoči tako imenovanih kvazi prostovoljcev, ki bi izkoristili njihovo stisko,« še opozarjajo v policiji.

Ponujajo artikle, ki jih ne dostavijo

Nepridipravi pa delujejo tudi prek spleta. Na družbenih omrežjih so se že pojavili lažni profili o darovanju denarja ali druge humanitarne pomoči, nekateri posamezniki pa prosijo za pomoč in se predstavljajo za žrtve poplav, čeprav to sploh ni res. Nekaterim goljufom uspe in na tak način dobijo sredstva, ki bi nekomu drugemu še kako prišla prav.

Goljufi lahko trenutne razmere izkoristijo tako, da ponujajo artikle, ki so potrebni ob sanaciji poplav (na primer škornje, rokavice, orodje, stroje ipd.), v nadaljevanju pa teh po opravljenem plačilu ne dostavijo. Druga možna oblika goljufije je, da se goljufi izdajajo za kupca, ki na spletu kupuje blago. S pojasnilom, da blaga zaradi oteženega dostopa zaradi poplav ne morejo prevzeti, prodajalca prepričajo, da v lažen spletni obrazec vpiše vse podatke svoje plačilne kartice, na katero bi domnevno v nadaljevanju nakazal sredstva. Tako posredovani podatki plačilnih kartic so nato lahko zlorabljeni. Zato opozarjamo, da ob prodaji naj prodajalci ne posredujejo svojih podatkov o bančnih karticah; kupcu naj sporočijo le številko bančnega računa, kamor se nakaže kupnina.

Pomembno je, da oškodovanci take goljufije prijavijo, pa čeprav gre za nizke zneske. Če je isti goljuf oškodoval več ljudi, je pomembna prijava prav vsakega oškodovanca, saj se pogosto izkaže, da je materialna škoda dejansko zelo velika. Žrtve goljufov naj zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (sporočila, spletna pošta, podatki o nakazilih, morebitna telefonska številka …), s katero naj se oglasijo na najbližji postaji.