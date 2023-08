Mariborski policisti so prejšnji teden prijeli štiri romunske državljane, osumljene, da so na nezakonit način pridobili podatke oškodovancev. Ti so na telefon prejeli SMS sporočilo s povezavo, na katero so kliknili, na lažni spletni pa so vpisali tako osebne kot bančne podatke. »Osumljenci so tako pridobili najmanj 18.000 evrov premoženjske koristi,« je nedavni primer opisal višji kriminalistični inšpektor specialist Milenko Simkić s PU Maribor. V predkazenskem postopku je policija zasegla 10.500 evrov. Četverica, ki je na tak način ogoljufala najmanj sedem oseb, je v priporu. Denar so sicer pridobili tako, da so plačilne kartice zlorabili za nakupe v prodajalnah ali dvige gotovine na bankomatih. Letos je bilo pri nas prijavljenih že več kot tisoč zlorab bančnih kartic, v katerih so se goljufi okoristili za več kot dva milijona evrov.

Previdno, spet pogosta lažna sms-sporočila v imenu banke

Za 14 milijonov evrov škode

Policisti so sicer letos prejeli že več kot 800 prijav goljufij prek spleta, v katerih so bile žrtve oškodovane za več kot 14 milijonov evrov. Poleg romantičnih goljufij in vdorov v elektronsko pošto izstopajo nedostavljeni naročeni in plačani artikli, pri čemer bi lahko goljufi te dni zlorabili tudi prodajo pripomočkov za poplave (škornji, orodje, razvlaževalci, ki bi jih ljudje plačali, dobili pa ne). Preberite še: Tatovi in nepridipravi na poplavljenem terenu, goljufi tudi na spletu

Posebno aktualne so tudi prevare s kripto valutami. »Nekoč so goljufi govorili v polomljeni angleščini, danes v slovenščini z vzhodnjaškim naglasom. Očitno so vseeno prepričljivi, saj so uspeli samo letos prevarati že 200 slovenskih državljanov, ki so skupno izgubili več kot pet milijonov evrov,« pa je povedal višji kriminalistični inšpektor specialist David Gracer iz GPU. Goljufi kličejo po telefonih, žrtvam pa zagotavljajo, da jih v digitalni denarnici čaka deset tisoč evrov. Le dostop do računalnika jim morajo dati. Prevara se konča tako, da jim goljufi z računov poberejo ves denar. Ne oglašajte se na tuje številke, prekinite klic, če vam klicatelj obljublja dobiček, na naprave ne nameščajte nobene programske opreme, svetujejo na policiji. »To je podobno, kot bi nekoga spustili v stanovanje in mu dali še ključ sefa,« je plastično opisal nevarno situacijo. Gre za dobro organizirane ekipe, ki običajno delujejo iz klicnih centrov nekje v tujini.