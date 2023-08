Povsod na poplavljenih območjih v Sloveniji so policisti okrepili svojo prisotnost tudi zaradi varovanja premoženja ljudi. Na terenu bodo policisti in kriminalisti v civilu, ki bodo okrepili svoje aktivnosti. Žal je tako, da se v vsaki tragediji najde tudi kdo, ki nima le najboljših namenov. In v teh dneh, ko se ljudem javljajo tudi številni prostovoljci od vsepovsod, ki jih prizadeti ne poznajo in ponujajo svojo pomoč, previdnost nikakor ne bo odveč. »Poleg morebitnih tatov in vlomilcev lahko pričakujemo, da bodo stisko prizadetih v nedavnih poplavah in plazovih, poskušali izkoristiti tudi razni goljufi. Ti se običajno predstavljajo kot delavci elektro, komunalnih, telekomunikacijskih ali gradbenih podjetij, tudi odkupovalci železa, serviserji in podobno. In na prizadetih območjih, kjer ljudje resnično potrebujejo tovrstne usluge, morda niti pomislili ne bodo, da kdo nima dobrega namena. A njihov glavni namen je, da žrtev zvabijo iz hiše in preusmerijo njeno pozornost, sostorilci pa v tem času vstopijo v hišo in izvršijo kaznivo dejanje. Oškodovanci pa največkrat šele po njihovem odhodu ali celo po nekaj dneh ugotovijo, da so bili žrtev kaznivega dejanja,« svari Marko Rožej iz Policijske uprave Celje.

Znani so primeri, ko se k hiši pripelje skupina s kombijem: dve ženski in nekaj moških. Ženski ponudita pomoč ali kako drugače zamotita žrtev, medtem pa moški praznijo stanovanje. Glede na to, da v teh dneh prebivalci na prizadetih območjih sušijo prostore in so hiše povečini odprte ali pa je celo porušilo dele stavbe, bi lahko imeli takšni nepridipravi še veliko lažje delo. »Zato občanom res polagamo na srce, naj bodo previdni in naj v stanovanja oziroma stanovanjske hiše nikar ne spuščajo vsakogar, še posebej ne tujcev. Ob pojavu sumljivih oseb naj si le-te čim bolj zapomnijo, da jih bodo po potrebi lahko opisali, predvsem pa naj si zapišejo ali fotografirajo avto ter registrsko tablico in takoj obvestijo policiste na številko 113,« svetuje ljudem Rožej.

Odpeljali kolut železa

Žal so policisti na območju Policijske uprave Celje, kjer so poplave prizadele območja osmih policijskih postaj, daleč najhuje pa je bilo na koroškem, mozirskem, žalskem in laškem območju, že zaznali tudi prvo tatvino. Nepridipravi so namreč izpred ene od hiš odpeljali cel kolut železa, ki so ga domačini sušili na prostem. »Še posebej pa predstavljajo priložnost za tatove prazne hiše in nezavarovano premoženje. Nenazadnje je bilo samo na območju naše policijske uprave od petka do včeraj evakuiranih preko štiri tisoč ljudi. Nekaj se jih je na domove že vrnilo, še vedno pa je veliko takih, katerih bivališča še niso varna. Najmanj kar potrebujejo je, da bi jih ob vrnitvi domov pričakala okradena stanovanja,« pravi Rožej. Tudi zato so na prizadeta območja napotili večje število policistov, kriminalistov ter ponekod tudi pomožnih policistov, ki tako podnevi kot ponoči patruljirali na ogroženih območjih in skrbeli za varnost premoženja. »Občani pa naj na številko 113 nemudoma pokličejo, če bi opazili sumljive osebe,« še svetuje Rožej.

Obenem naj bodo ljudje pozorni tudi, komu v teh dneh nakazujejo denar, kot pomoč po poplavah, saj je pričakovati, da se bodo na spletu pojavili tudi lažni profili »humanitarcev«. Zato na policiji svetujejo previdnost tudi pri tem. Denar pa naj ljudje nakažejo zgolj preverjenim največjim humanitarnim organizacijam, ki jih poznajo in imajo gesla za donacijo pomoči in transakcijske račune javno objavljene na svojih uradnih spletnih straneh. Kot so denimo Rdeči križ Slovenije, Karitas, Zveza prijateljev mladine.