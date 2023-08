Od januarja do konca julija je bilo v Nemčiji na novo registriranih 41.475 popolnoma električnih vozil znamke Volkswagen in 40.289 električnih avtomobilov znamke Tesla, kažejo podatki nemškega zveznega urada za motorni promet, ki jih povzema dpa. Ameriški proizvajalec avtomobilov je bil po prodaji v prednosti pred svojim nemškim tekmecem do konca prvega letošnjega polletja in v lanskem letu, dodaja dpa.

Konec julija je bil po prodaji popolnoma električnih avtomobilov na tretjem mestu Mercedes (20.613). Sledili so Audi (16.786), BMW (15.987) in Hyundai (15.411).

Skupno je bilo v prvem sedemmesečju na novo registriranih 268.926 popolnoma električnih avtomobilov. Avtomobilov na notranje zgorevanje je bilo medtem prodanih 1,64 milijona, še navaja dpa.