Volkswagen povečuje investicije v razvoj električnih avtomobilov

Nemški avtomobilski velikan Volkswagen bo v petih letih povečal investicije v razvoj električnih avtomobilov in digitalitalizacijo na 89 milijard evrov, so sporočili iz skupine, ki ima pod okriljem 12 avtomobilskih znamk. Pojasnili so tudi, da bo Herberta Diessa prihodnje leto na položaju glavnega izvršnega direktorja zamenjal Ralf Brandstätter.