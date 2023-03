Posodobili so tudi skupni naložbeni načrt, ki celotno vrednost naložb skupine za obdobje 2023–2027 povečuje za 13 odstotkov, na 180 milijard evrov. V družbi pričakujejo, da bo leta 2025 na globalni ravni vsako peto prodano vozilo povsem električno. Da bi se lahko uspešno soočili z vse močnejšimi tekmeci na tem področju, nameravajo okrepiti predvsem vlaganja v tovarne baterij in zagotavljanje surovin zanje. Že v ponedeljek so pri Volkswagnu razkrili, da so za lokacijo svoje prve tovarne baterij v Severni Ameriki izbrali Ontario v Kanadi. Odločitev je sicer podžgala strahove, da bodo obsežne ameriške subvencije številne velike naložbe na področju električne mobilnosti iz Evrope preselile v ZDA. Volkswagen je lani ustvaril 15,8 milijarde evrov čistega dobička ali 2,6 odstotka več kot leto prej. Prihodki skupine so porasli za 12 odstotkov, na 279 milijard evrov. Še boljši rezultat so po navedbah družbe preprečile težave v dobavnih verigah in višji stroški.