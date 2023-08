Junijski podatki o obsegu industrijske proizvodnje so slabši od pričakovanj analitikov, ki so napovedovali 0,5-odstotni padec, poročajo agencije. »Obeti za industrijsko gospodarstvo kljub naraščajočemu povpraševanju ostajajo slabi, saj so močno pod vplivom nihanja velikih naročil. Glede na umirjena poslovna in izvozna pričakovanja podjetij trenutno ni videti opaznejšega okrevanja,« so objavo podatkov pospremili na nemškem gospodarskem ministrstvu.

Kot kažejo podatki Destatisa, je obseg industrijske proizvodnje najbolj, in sicer za 3,5 odstotka, upadel v proizvodnji avtomobilov. V farmacevtski industriji pa se je na drugi strani povečal za 7,9 odstotka. Na letni ravni je industrijska proizvodnja junija nazadovala za 1,7 odstotka, potem ko je maja ostala na nespremenjeni ravni.

Po oceni analitikov so danes objavljeni podatki o obsegu industrijske proizvodnje nov dokaz nadaljnje stagnacije nemškega gospodarstva, hkrati pa bi lahko bili tudi znanilci prihodnjih slabih novic. Nemško gospodarstvo je na prelomu leta zdrsnilo v recesijo, saj so energetska kriza, ki jo je sprožila ruska invazija na Ukrajino, in visoke obrestne mere terjale davek v podjetjih in gospodinjstvih.

Obseg bruto domačega proizvoda (BDP) se je v prvem četrtletju v primerjavi z zadnjim četrtletjem lani skrčil za 0,3 odstotka, potem ko se je v zadnjem četrtletju lani znižal za 0,5 odstotka. Po junijskih napovedih nemške centralne banke Bundesbank naj bi se največje evropsko gospodarstvo leta 2023 skrčilo za 0,3 odstotka, v naslednjih dveh letih pa beležilo ponovno rast.