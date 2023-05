»Potem ko je BDP ob koncu lanskega leta že zdrsnil v negativno območje, je nemško gospodarstvo tako zabeležilo dve negativni četrtletji zapored,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa spomnila predsednica Destatisa Ruth Brand. V zadnjem četrtletju lani se je obseg BDP zmanjšal za 0,5 odstotka.

Danes objavljene številke so slabše od prvotnih ocen, ki so napovedovale stagnacijo.

Ob tem so statistiki poudarili, da bi lahko v primeru ostrejše zime prišlo do najslabših scenarijev, denimo pomanjkanja plina, kar bi pustilo globoke brazgotine v nemškem gospodarstvu.

Kot so še navedli, zasebna potrošnja ob visoki inflaciji ni uspela podpreti gospodarstva. Medtem ko se je trend rasti cen v zadnjem času upočasnil, je država aprila zabeležila še vedno razmeroma visoko letno stopnjo inflacije v višini 7,2 odstotka.

Po najnovejših podatkih so nemška gospodinjstva v prvem letošnjem četrtletju v primerjavi s četrtletjem prej porabila manj za hrano in pijačo, oblačila in obutev ter za stanovanjsko opremo.

Po podatkih statističnega urada pa so bili v prvem četrtletju opazni pozitivni znaki pri izvozu in investicijah. Med drugim so se okrepile investicije v gradbeništvu, povečala pa se je tudi proizvodnja strojev, gospodinjskih aparatov in avtomobilov.

Izvoz se je v prvem četrtletju v primerjavi s četrtletjem prej povečal za 0,4 odstotka, medtem ko je uvoz padel za 0,9 odstotka.

Obeti za letošnje leto so za nemško gospodarstvo glede na napovedi Mednarodnega denarnega sklada (IMF) umirjeni. Medtem ko IMF pričakuje stagnacijo, nemška vlada glede na napoved, objavljeno konec aprila, pričakuje 0,4-odstotno rast BDP.

Nemški kancler Olaf Scholz je ob tem izrazil prepričanje, da je Nemčija za to, da bi preprečila bolečo krčenje gospodarstva, storila dovolj.

Rast BDP za 0,2 odstotka za Nemčijo napovedujejo tudi pri Evropski komisiji.

Zadnja recesija je državo udarila v začetku leta 2020 kot posledica obsežnih zaprtij gospodarstev zaradi pandemije covida-19.