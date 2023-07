ZDA so nedvomno poskrbele, da sta bili kmalu žrtvi oba severnomorska plinovoda, ki sta skrbela in zagotavljala največjemu evropskemu gospodarstvu energetsko surovino po takšnih cenah, ki so zagotavljale zelo ekonomično proizvodnjo. Izsiljeni preklop na druge energetske vire in poti je v osnovi porušil cenovna razmerja. Te ugodnosti so bile dokaj hitro prenesene na azijske države, ki se jim je s tem povečala konkurenčna sposobnost. Istočasno je Nemčija začela izgubljati avtomobilske kupce in v ta prostor je vstopila Kitajska in postala eden največjih avtomobilskih proizvajalcev na svetu.

Nemčija je že v začetku podcenila posledice ukrajinsko-ruskega konflikta. To ji je naložilo glavni in največji finančni oziroma obrambni delež pomoči iz EU. Vse to in neaktivnosti, da bi se končal ukrajinsko-ruski konflikt, se je moralo prej ali slej pokazati v finančnih in gospodarskih težavah. Najbolj dosledna članica zveze Nato in njegovih metod je že začela plačevati ogromno ceho in za seboj vleče v težave celotno EU, tudi naše majhno gospodarstvo. Od tega imajo velike koristi samo ameriška vojaška industrija in ameriške multinacionalke, ki jim je takšen položaj omogočil, pa ne za dolgo, svetovno vojaško moč, k sreči ne prevlado.

Franci Gerbec, Kremenica