Mimo industrijske cone Trzin smo se v soboto zjutraj pripeljali na dvorišče doma za zaščito in reševanje. Ljudje iz okoliških krajev so iz prtljažnikov nosili pakirane vode, našla sta se tudi kakšen sok in škatla čokoladnih piškotov. Miha Pavšek, poveljnik civilne zaščite Trzin, je pohvalil solidarnost in pomoč tako krajanov kot tudi številnih prostovoljcev iz drugih občin, ki so prišli in še vedno prihajajo pomagat. »Civilna zaščita in PGD Trzin smo se aktivirali že v petek zjutraj. Poplavni val iz Most pri Komendi in naprej iz Mengša je do nas prišel zelo hitro. Sredi dopoldneva se je oglasila tudi sirena za splošno nevarnost. Žrtev na srečo nismo imeli, smo pa čez dan organizirali pripravo protipoplavnih vreč. Lahko povem, da smo preložili 160 ton peska, zadnji, osmi tovornjak je na naše dvorišče pripeljal v petek zvečer ob 22.45,« je pripovedoval. »Najhuje je bilo v starem delu Trzina, Za hribom, kjer gasilci trenutno črpajo vodo iz kleti hiš, zalilo je tudi cerkev.« Pavšek je pojasnil, da so jim pripeljali še dodatne črpalke in agregate. »Uporabiti pa smo morali tudi pivnike, saj se je v nekaterih kleteh dvignilo kurilno olje.«

Posledice bodo odstranjevali še prihodnje dni

Med gaženjem po nekaj centimetrov debeli blatni brozgi smo prišli do družine Pivk, ki ji je kot sosedom v okolici voda popolnoma zalila stanovanje. Verica Pivk nas je povabila v stanovanje. V spalnici je bila postelja popolnoma v vodi, tudi klavir in sedežna garnitura v dnevni sobi. »Dobrih 34 let sva z možem vlagala v steno. Voda je bruhala v stanovanje skozi vse luknje. Kužka nama je uspelo rešiti, mucek se je sam,« je povedala in planila v jok. »Rešujem lahko samo še svoje spomine.«

Kot v Trzinu je katastrofa povezala ljudi tudi v Mengšu. Vzgojiteljice iz poplavljenega vrtca, iz katerega so v petek gasilci rešili 22 malčkov, so z vodstvom in starši otrok zavihale rokave in iz blatnih sobic vlekle na prosto igrače, ležalne blazine in drugo. Odstranjevanje posledic bodo nadaljevali tudi v prihodnjih dneh.

Popolnoma drugačna kot v petek pa je bila slika v Mostah pri Komendi. Ulice, po kateri smo dan prej gazili do pasu, je bila v soboto »le še« prekrita z blatom. Najhuje je bilo v tistem delu vasi, kamor se med poplavo razen gasilcev ni uspelo z avtomobilom ali peš prebiti nikomur. »Včeraj smo odvlekli deset avtomobilov, danes smo jih samo do 12. ure z dvema vlekama odpeljali že dvajset,« nam je v soboto povedal voznik enega od vlečnih avtomobilov in dodal, da niso še niti na polovici. Nekaj metrov naprej smo pred vrati podkletenega stanovanja naleteli na kup blatnih plišastih igrač. Mlada družinica se je v popolnoma na novo prenovljeno stanovanje vselila pred pol leta. »Bili smo na dopustu, ko nas je poklicala soseda. Dveletno hčerko sva z možem pustila pri starših v Ljubljani in se odpeljala naprej do Komende. Do hiše drugače, kot da sva do pasu gazila po vodi, ni šlo. Ko gledava razdejanje v hiši – ta je popolnoma uničena, naju kar zmrazi,« nam je nemočno pripovedovala Elma Džakolič in pokazala na razbito okno. »Paleta iz 300 metrov oddaljene kmetije je razbila okno, da je voda še hitreje zalila notranjost.«

Na pomoč prihajajo številni prostovoljci

Nekaj metrov naprej so družini Petrač na pomoč priskočili sorodniki in prijatelji. »Notri ni ničesar več uporabnega. Na pomoč sami od sebe prihajajo prostovoljci. Tudi gasilci pomagajo z vodo, še vedno pa nimamo elektrike. Ko bomo končali pri nas, gremo pomagat sosedom,« nam je povedala Leja Petrič.

Na prizadeta območja prihaja pomoč z vseh koncev. V Komendo so s potopnimi črpalkami in agregati že v petek zvečer startali piranski gasilci, naslednji dan jim je sledila nova ekipa. Potem ko so v jutranjih urah posredovali na domačem terenu, so se v Komendo pripeljali tudi gasilci PGD Olševek. Kot nam je povedal poveljnik enote Alojz Naglič, hitijo odstranjevati mulj in blato. »Če se to zasuši, bo škoda še večja,« je pojasnil. Samo iz treh zalitih etaž garažne hiše v soseski Zeleni gozdiček v Mostah pri Komendi je regijska enota za prečrpavanje velikih količin vode Ptuj skupaj z gasilci prečrpala približno 400.000 litrov vode.

Z močnimi vtisi smo pot nadaljevali proti Kamniku in naprej do Stahovice, kamor nam dan prej ni uspelo priti. Porušeni most v živo deluje še bolj katastrofalno kot na fotografijah in posnetkih. »Ob pol štirih zjutraj nas je zbudil ropot na dvorišču. Bos sem stekel do spodnjega nadstropja, da se obujem, a je bila voda v kleti visoka že en meter. Vsa družina je bosa stekla k sinu, ki živi nekaj sto metrov nižje od Kamniške Bistrice, le da je hiša na višji legi. Dvorišče je spodneslo skupaj s škarpo, reka pa je s seboj odnesla avto in kombi,« nam je povedal Franc Pestotnik, ki živi v Stahovici. Čeprav smo se skušali prebiti naprej, do Županjih Njiv, smo hitro naleteli na nekaj metrov visoke zamete sodre in peska.

Posledice razdejanja Kamniške Bistrice bodo v občini Kamnik odpravljali mesece, po besedah župana Mateja Slaparja in vodje intervencije in člana štaba civilne zaščite Kamnik Jožeta Oblaka ponekod tudi leta. »Na terenu imamo vseh 13 gasilskih društev s 300 gasilci. Pomaga nam vojska tako z vojaki kot s svojo mehanizacijo. Prav tako so na terenu pogodbena gradbena podjetja, ki rešujejo dostope cestišč do posameznih objektov,« je povedal Oblak in dodal, da je trenutno v Kamniku še nekaj predelov, ki so odrezani od sveta. »Nekaj prebivalcev je bilo evakuiranih tudi s pomočjo helikopterja Slovenske vojske,« je še povedal Oblak. »Z najbolj ogroženih območij je bilo za zdaj na različne načine evakuiranih več kot 130 ljudi, ki so bili oziroma so še varno nastanjeni bodisi v Termah Snovik bodisi v samostanu Mekinje,« pa nam je povedal župan in dodal, da je bila ustanovljena tudi posebna služba, ki je prevzela skrb za koordinacijo evakuirancev.

V Kamniku še vedno težave z vodo in elektriko Poškodba kamniškega vodovoda je ogromna. Dobrih sto metrov glavnega dovoda iz zajetja Iverje je odtrganega. S pogodbenimi gradbenimi službami in kamniškim komunalnim podjetjem so dosegli, da ima del mesta Kamnik že vodo. Drugod jo vozijo v rezervoarje z gasilskimi cisternami, pomoč so dobili tudi od vojske. »Še vedno pa opozarjamo, da voda ni pitna. Treba jo je prekuhavati in z njo skrajno racionalno ravnati,« je opozoril Jože Oblak.