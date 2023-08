Celjani so na gostovanju v Guimaraesu pri Vitorii, ki je bila lani šesta v portugalskem prvenstvu, z golom Bajdeta v 65. minuti izničili zaostanek 3:4 s prve tekme. O napredovanju v tretji krog so odločale enajstmetrovke, ki so se zavlekle v prve minute petka. Portugalci so zapravili prve dve enajstmetrovki (prvo so poslali čez gol, drugo je vratar Rozman ubranil), medtem ko so bili pri gostih natančni Popović, Bizjak, Vrbanec in Zec, strel Koutra v drugi seriji pa je ustavil domači vratar Bruno Varela. Celjani so napredovali s skupnim izidom 8:6.

​Riera: Bili smo boljši od Vitorie

Slovenski podprvaki so odločno krenili v tekmo, na kateri je 18.000 gledalcev pripravilo peklensko vzdušje, a gostov to ni zmedlo. Tako, kot je napovedoval trener Riera, so od prve minute zaigrali na zmago in s tem presenetili tekmeca, gledalce pa šokirali z vodstvom sredi drugega polčasa. Ko je zapretila Vitoria, se je izkazal vratar Rozman, ki je zamenjal poškodovanega Obradovića. Tekmec v tretjem krogu bo belorusko moštvo Neman Grodno, ki je s skupnim izidom 2:0 izločil malteško moštvo Balzan, krvnika Domžal v prvem krogu. Prva tekma bo v četrtek ob 20. uri v Ljubljani (stadion v Celju ne izpolnjuje zahtev Uefa za tretji krog), povratna pa 17. avgusta v Györu na Madžarskem, saj beloruski klubi evropskih tekem ne smejo igrati doma.

»Učili smo se iz napak, ki smo jih delali na prvi tekmi. Nogometašem smo posredovali prave informacije in navodila. Uresničili smo načrt, za kar vse zasluge pripadajo igralcem. Jaz sem jim le pripravil načrt. Zelo sem ponosen na dosežek. Skoraj vso tekmo smo bili boljši. Evforija je v nogometu nevarna, a verjamem v skupinski del konferenčne lige,« je povedal vidno zadovoljni trener Albert Riera, ki je zasedbo okužil s samozavestjo, igralci pa so veliko bolj sproščeni, kot so bili pod vodstvom Ukrajinca Pilipčuka. »Fenomenalno. Vseh 120 minut smo igrali odlično, prevladovali in si priigrali veliko priložnosti, zato bi si napredovanje zaslužili že po rednem delu. Ob enajstmetrovkah smo bili izvajalci mirni, vratar Rozman pa je imel svoj dan. Zasluženo smo napredovali. Ves dan smo čutili, da bomo zmagali. Potem ko je trener vseskozi verjel v napredovanje, smo začeli tudi igralci,« je povedal Denis Popović, ki je kot kapetan prevzel odgovornost in bil prvi izvajalec kazenskega strela. Portugalski mediji so presenečeni nad načinom, kar je neznana ekipa taktično nadigrala Vitorio.

Maribor se je v 121. minuti izognil sramoti

Maribor je na tekmi z Differdangom iz Luksemburga hodil po robu izpada, ki bi bil sramoten. Potem ko so vijoličasti pred 7000 gledalci že v peti minuti povedli z golom Kolarja in je imel še priložnost za povišanje, so gostje naredili popoln preobrat s tremi zadetki Castra (28. minuta / 11 m) in Tranija (42. in 46. minuta). Mariborčani so z goloma Repasa (62. minuta) in Brnića (82.) izsilili podaljšek in ko je kazalo na odločitev po enajstmetrovkah, je slabi sodnik Jakubik s Poljske dosodil kazenski strel za gostitelje, ki je ga v zmagoviti zadetek v 121. minuti spremenil Iličić. Maribor je napredoval s skupnim izidom 5:4. Obe enajstmetrovki sta bili podarjeni, tretji gol Luksemburžanov pa je bil neregularen, saj je strelec Trani z roko v obraz udaril Lorberja. Tekmec v tretjem krogu bo turški velikan Fenerbahče, ki ima v svojih vrsta Slovenca Zajca, Bošnjaka Džeka in Srba Tadića. Prva tekma bo v četrtek v Carigradu, povratna pa 17. avgusta v Ljudskem vrtu.

»Če bi izpadli, bi javno rekel, da je to sramota. Če pa pogledamo realno, to ne more biti sramota, saj imata tudi Malta in Ferski otoki predstavnika v skupinskem delu evropskih pokalov. Na začetku je v Evropi zelo težko, favoriti imajo vedno težave. Ekipe se oblikujejo, medtem ko so največji klubi še na pripravah,« je po tekmi povedal trener Maribora Damir Krznar, ki je med tekmo izgubil glas, živce in kakšno leto življenja. Odločno je napovedal, da proti Fenerbahčeju ne bodo izobesili bele zastave, čeprav imajo po izračunih računalnika le štiri odstotke možnosti. »Proti Birkirkari in Differdangu smo bili favoriti, a smo s težavami napredovali. Zdaj je favorit Fenerbahče in naj mu bo težko. Šli bomo igrati nogomet. Kar bo, pa bo,« je dodal 51-letni Zagrebčan.

NZS odpovedala vse tekme Nogometna zveza Slovenije (NZS) je zaradi izrednih vremenskih razmer, ki so z obilnim dežjem prizadele vso državo, odpovedala vse tekme tretjega kroga v prvi ligi ter drugega kroga v drugi ligi in prvi mladinski ligi. Kdaj bodo tekme, bodo sporočili naknadno.