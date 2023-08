Ruska agresija na Ukrajino povzroča številne težave ruskim športnikom in nič drugače ni v šahu. Zaradi situacije doma in odločitve šahovske zveze Rusije, da izstopi iz Evropske šahovske zveze in se pridruži azijski, se številni ruski velemojstri odločajo za pridružitev šahovskim zvezam drugih držav in na turnirjih zastopajo njihove barve. Po navedbah Šahovske zveze Slovenije (ŠZS) je teh igralcev od začetka vojne že več kot sto, Slovenijo sta izbrala Anton Demčenko in Vladimir Fedosejev. Oba pod slovensko zastavo igrata že na svetovnem pokalu v Bakuju, ki poteka trenutno. Demčenko je izgubil v prvem krogu, Fedosejev pa se v drugem krogu še meri s Slovakom Jergušem Pechačem. V vsakem krogu namreč igrajo na dve partiji in Fedosejev, nov najboljši slovenski šahist z rejtingom 2676, je z belimi figurami moral skleniti remi. Drugi dvoboj bo danes, Fedosejev pa bo igral s črnimi figurami. V primeru neodločenega izida o napredovanju med najboljših 32 odloča partija v hitropoteznem šahu. V Bakuju so zbrani vsi najboljši evropski šahisti, vključno s prvim igralcem sveta, Norvežanom Magnusom Carlsenom, in finalistom letošnjega dvoboja za naslov svetovnega prvaka, Rusom Janom Nepomnjaščijem, ki nastopa pod nevtralno zastavo.

»Šahovska zveza Slovenije želi s prihodom Demčenka in Fedosejeva spodbuditi razvoj vrhunskega šaha v Sloveniji. Enako smo storili že z Aleksandrom Beljavskim in Adrianom Mihalčišinom ob organizaciji šahovske olimpijade na Bledu leta 2002. Takrat se je to izkazalo za pomemben zagon mladih igralcev, ki so nato dvignili nivo šaha in prišli do nazivov velemojstra,« so pomen nastopanja novih dveh ruskih velemojstrov za Slovenijo opisali pri Šahovski zvezi Slovenije. Da Rusa lahko takoj nastopata pod slovensko zastavo, dovoljujejo pravila Mednarodne šahovske zveze (Fide), ki zaradi nastale situacije v svetu ruskim šahistom omogoča omiljen prestop pod okrilje druge šahovske zveze in ne zahteva pridobitve državljanstva. »Pri ŠZS si vseeno prizadevamo, da nova člana slovenske zveze pridobita tudi slovensko državljanstvo, saj gre za dvostranski interes dolgoročnega sodelovanja,« so nam še povedali pri slovenski krovni šahovski zvezi.

Za prestop se odločajo predvsem velemojstri in velemojstrice, ki se ne strinjajo s trenutnim stanjem v domovini. Nova slovenska šahista sta tako med glavnimi nasprotniki politike Vladimirja Putina. Anton Demčenko, evropski prvak na Islandiji leta 2021, je bil celo eden izmed 44 ruskih športnikov, ki so dali svoj podpis pod odprto pismo, ki so ga športniki poslali ruskemu predsedniku ob začetku invazije na Ukrajino in so javno izrazili nestrinjanje z njegovim početjem. Fedosejev svojega podpisa pod pismo ni prispeval, a je že tri dni po začetku vojne na turnirjih nastopal pod nevtralno zastavo in se je preselil v tujino. »Ne strinjam se s situacijo v Rusiji. Morda se bom kdaj vrnil in tam ponovno živel, a pod rusko zastavo ne bom tekmoval nikoli več. Ta zame pomeni zvestobo državi, jaz pa se trenutno z njeno politiko ne strinjam,« je v nedavnem intervjuju dejal trenutno 60. igralec sveta Vladimir Fedosejev.