Osem oseb, med katerimi so bile štiri že v zaporu, zaradi suma tihotapljenja kokaina iz Južne Amerike preiskuje hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok). Preiskavo so zagnali novembra lani, med osumljenimi pa je pet državljanov Hrvaške, dva državljana Severne Makedonije in en Bolgar. Osumljenci so stari od 27 do 58 let, poročajo hrvaški mediji. Polovica jih je žensk. Skupna vrednost kokaina, ki naj bi ga pretihotapili v Evropo, se giblje okoli sedem milijonov evrov, saj naj bi pretihotapili več sto kilogramov droge. Kilogram kokaina so prodajali po 30.000 evrov. To je cena prodaje na veliko, s prodajo na ulici pa se s tako količino zasluži še mnogo, mnogo več.

Hrvaški preiskovalci sumijo, da je 29-letni moški iz Severne Makedonije od poletja 2021 do novembra lani povezal več oseb na Hrvaškem, v Belgiji, Dominikanski republiki in Ekvadorju, da bi sodelovali pri tihotapljenju kokaina iz Južne Amerike v Evropo. Eni so skrbeli za nabavo, drugi za prevoz, tretji za skladiščenje, četrti za preprodajo. Večje količine kokaina so kupovali v Dominikanski republiki in Ekvadorju, ob posredovanju tretjih oseb pa so ga prek različnih ljudi skrivaj spravili k našim južnim sosedom. Devetindvajsetletnik je poskrbel tudi za prenos pošiljk skozi carino, za kar je angažiral carinika v pristanišču na Reki. Ta je imel dostop do zabojnikov s paketi mamil v obliki zakonitih pošiljk. Tihotapci se zadnja leta vse večkrat povežejo s podkupljenimi cariniki, da jim pomagajo pri njihovih nečednih poslih. Po navedbah policije in tožilstva je drugi državljan Severne Makedonije prek svojih podjetij omogočil prevoz, sprejem in skladiščenje kokaina na Hrvaškem, pri čemer so mu ostali osumljenci pomagali. Sodelujočih v operaciji naj bi sicer več kot zgolj osem.

Kokain med bananami

Reško pristanišče je zadnja leta vse bolj priljubljena vstopna točka za drogo na Hrvaškem. Med februarjem in majem letos sta policija in carina tam zaplenili skupaj 745 kilogramov kokaina visoke kakovosti, vrednega na milijone evrov. Gre za največjo zaplembo v zgodovini države. Največ zaslug za odkritja je imel službeni pes, ki je opozoril na sumljive zabojnike. Zaposleni so jih podrobno preiskali.

Ogromno droge na Hrvaškem zaplenijo tudi v pristanišču Ploče, med Splitom in Dubrovnikom. Lani so v zapuščenem ladijskem zabojniku našli okoli 600 kilogramov kokaina, ob drugi priložnosti pa še 220 kilogramov heroina in 62 kilogramov kokaina. Na črnem trgu bi vrednost dosegla 17 milijonov evrov, so takrat ocenili. Leta 2017 so v reškem pristanišču zasegli 478 kilogramov kokaina. Mnogokrat najdejo droge skrite med sadjem in zelenjavo, največkrat bananami. Na Malti so tako proti koncu maja letos prestregli pošiljko banan iz Ekvadorja, ki je bila na poti v Luko Koper. V enem zabojniku so našli 170, v drugem pa sto kilogramov kokaina, vrednega do 50 milijonov evrov. Več uspešnih akcij v boju zoper tihotapce je bilo tudi drugod po Evropi. V pristanišču Gioia Tauro v Kalabriji so v dveh dvanajstmetrskih hladilnih zabojnikih z 78 tonami banan zasegli rekordnih 2734 kilogramov izjemno čistega kokaina, ki bi bil na črnem trgu vreden okoli 800 milijonov evrov.