Ob prihodu v Pjongjang je Li poudaril, da si Peking prizadeva okrepiti tako dvostranske odnose med državama kot tudi prizadevanja za mir in stabilnost v regiji, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu, ki je v Pjongjang prispel že v torek, se je medtem v sredo sestal s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA sta med drugim razpravljala tudi o »zadevah na področju nacionalne obrambe in varnosti ter o regionalnem in mednarodnem varnostnem okolju«.

Skupaj sta se nato sprehodila skozi razstavo vojaške opreme, ki je vključevala medcelinske balistične rakete tipa hwasong-17 in hwasong-18 ter brezpilotne letalnike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusija in Kitajska sta eni redkih držav, ki ohranjata redne stike s Severno Korejo in tudi edini, ki sta potrdili udeležbo na današnjih proslavah ob 70. obletnici premirja na Korejskem polotoku.

Obletnico sklenitve premirja, ki je tehnično gledano zgolj zamrznilo, ne pa tudi končalo korejske vojne, bodo v Pjongjangu obeležili z vojaško parado. Člani pekinške in moskovske delegacije pa so sploh prvi tuji predstavniki, ki so obiskali Severno Korejo od začetka pandemije covida-19.

Mednarodno izolirana Severna Koreja je namreč ob izbruhu pandemije pred več kot tremi leti zaprla svoje meje in prepovedala vrnitev celo lastnim državljanom. Gospodarsko menjavo s Kitajsko je znova zagnala lansko leto, novemu veleposlaniku Pekinga pa dovolila prihod šele letos.

Nekateri analitiki trdijo, da udeležba ruske in kitajske delegacije na paradi namiguje na morebitno rahljanje ukrepov za zajezitev covida-19.

Dogajanje ob proslavi dneva zmage na severu polotoka budno spremljajo v Seulu in Washingtonu, ki sta v zadnjem obdobju na nezadovoljstvo Pjongjanga še okrepila vojaško sodelovanje. Kim Jong-un je sicer tudi javno podprl rusko invazijo na Ukrajino, po trditvah Washingtona pa Rusiji dobavlja tudi rakete.