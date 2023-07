Predsednik predstavniškega doma ameriškega kongresa, republikanec Kevin McCarthy, je v ponedeljek izrazil pričakovanje, da bo demokratskega predsednika Joeja Bidna doletela kongresna preiskava pred ustavno obtožbo. Svoje pričakovanje je naslonil na razkrivanje poslov družine Biden, ki jih prečesavajo republikanci, konkretno pa na zadnje objave in trditve v povezavi s posli predsednikovega sina Hunterja v tujini, predvsem v Ukrajini, ter ravnanjem pravosodnega ministrstva, ki naj bi ob razkrivanju davčnih nepravilnosti s Hunterjem Bidnom delalo v rokavicah.

Kaj je povedal tuji informant FBI

Republikanci v kongresu preiskujejo družino Biden od prevzema večine januarja lani. Prejšnji teden so objavili razvpit štiri strani dolg zapisnik pogovora zvezne policije FBI s plačanim tujim informantom iz leta 2020. V zapisniku piše, da je glavni finančnik ukrajinskega energetskega podjetja Burisma med srečanjem konec leta 2015 ali v začetku leta 2016 informantu dejal, da so Hunterja Bidna zaposlili zato, da »nas preko svojega očeta ščiti pred celo vrsto problemov«. Joe Biden je bil takrat podpredsednik ZDA. Ustanovitelj Burisme Mikola Zločevski je informantu, sodeč po zapisniku, na ločenem sestanku dejal, da so »enemu in drugemu Bidnu« plačali po pet milijonov dolarjev, a ne neposredno, pač pa tako, da tega »ne bi odkrili v deseti letih«. Burisma se je takrat zanimala za energetski posel v ZDA, vstop na ameriški trg pa je oteževala preiskava podjetja, ki jo je odprl ukrajinski generalni tožilec Viktor Šokin. Zločevski je po trditvah informanta dejal, da bo Hunter Biden preko očeta poskrbel za to.

Joe Biden je kasneje sam javno dejal, da je ameriško finančno pomoč Ukrajini v pogovorih z oblastmi v Kijevu pogojeval z odstavitvijo Šokina, kar se je tudi zgodilo. Dokazov, da je Biden to zahteval zaradi Burisme, sicer ni. Šokina so ZDA in EU namreč že prej obtoževale koruptivnosti. Po nekaterih poročilih je Šokinova preiskava Burisme že precej pred tem zastala.

Omenjeni zapisnik pogovora z informantom (kdo to je, ni znano) vsebuje samo njegove navedbe iz pogovora. Demokrati obtožujejo republikance, da pogrevajo stare teme, za katere že doslej ni bilo dokazov, kvečjemu nasprotno, saj so sami priskrbeli izjavo Zločevskega, da nikoli ni imel stikov z Joejem Bidnom in da mu ne on ne njegovo osebje niso nikoli poslovno pomagali. Zapisnik je vseeno voda na mlin trditvam republikancev, da je v hiši Biden nekaj sumljivega.

Poslovni partner bo spregovoril

Republikanci zdaj čakajo na zaslišanje Devona Archerja, nekdanjega poslovnega partnerja Hunterja Bidna. Archer, ki ga je podjetje Burisma prav tako zaposlilo, bo po navedbah časopisa Washington Times v kongresu povedal, da je bil kakšnih dvajsetkrat prisoten, ko je Hunter Biden poklical svojega očeta med sestankom s tujimi poslovnimi partnerji, da bi dokazal svoj vpliv. Najmanj enkrat naj bi dal telefon na mizo in vključil zvočnik.

Biden je med predvolilno kampanjo leta 2020 dejal, da se s Hunterjem nikoli ni pogovarjal o njegovih poslih v tujini, ki jih sicer ni sklepal samo v Ukrajini, ampak tudi na Kitajskem in drugje.

Archer se je tudi sam sestal z Joejem Bidnom, ko je bil ta podpredsednik, in sicer aprila 2014, tik pred Bidnovo potjo v Ukrajino, navaja časnik. Takoj po tem obisku je Archer dobil službo v Burismi, kmalu zatem pa še Hunter Biden, navaja časnik. Archerju sicer grozi zapor zaradi milijonskega oškodovanja ameriških staroselcev.

Pritožbe iz davčne uprave

Republikanci jemljejo pod drobnogled tudi ravnanje pravosodnega ministrstva, potem ko sta dva zaposlena na davčni upravi (IRS) oddelku za preiskave kriminala dejala, da sta bila priča oviranju preiskave davčnih obveznosti Hunterja Bidna zaradi političnih razlogov. Hunter Biden je prejšnji mesec priznal dva davčna prekrška, žvižgača IRS pa med drugim trdita, da bi ga morali preganjati za resnejša dejanja. Eden od žvižgačev, Joseph Ziegler, je v odboru predstavniškega doma za nadzor in odgovornost (ki je tudi glavni odbor za kongresne preiskave) dejal, da so pri IRS predlagali pregon Hunterja Bidna za mnogo resnejše prekrške, da pa so predstavniki ministrstva za pravosodje v Bidnovi vladi to ovirali.

Demokrati trditve o političnem vplivu zavračajo in poudarjajo, da se je preiskava Hunterja Bidna pod okriljem pravosodnega ministrstva začela že pod republikanskim predsednikom Donaldom Trumpom. Ta je za preiskavo pooblastil tožilca Davida Weissa, ki ga je Joe Biden po prevzemu ovalne pisarne pustil na položaju. Weiss je junija, ko se je oglasil prvi žvižgač IRS, dejal, da nanj ni pritiskal nihče iz Bidnove vlade.