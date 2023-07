Številne raziskave onesnaženosti tal na območju občine ugotavljajo, da so tla na nekaterih delih onesnažena. Onesnaženost s kadmijem, svincem in cinkom nad kritično vrednostjo predstavlja dobrih 650 hektarjev (ha), območje, ki je potencialno onesnaženo med opozorilno in kritično vrednostjo, pa okoli 8100 ha, ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pojasnjuje v predlogu odredbe, objavljenem na spletni strani eUprave.

Odredba bo po predlogu območje občine razvrstila v dve stopnji obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal s kadmijem, cinkom in svincem: območje prve stopnje, kjer so vsebnosti teh snovi v tleh najmanj enake ali večje od opozorilne vrednosti, ter območje druge stopnje, v katerem bodo preostale površine. V ti dve območji bodo razvrščena le območja v javni lasti, in sicer kmetijska zemljišča, otroška igrišča, stanovanjska območja in opuščena industrijska območja.

Program ukrepov bo pripravilo ministrstvo, pristojno za okolje, v sodelovanju z občino, še predvideva predlog odredbe, ki bo v javni obravnavi do 18. avgusta.

Iz Mestne občine Celje so danes sporočili, da predlog pozdravljajo, ter poudarili, da gre za zahteven projekt, ki potrebuje celovit, usklajen in strokoven pristop. »Odlok predstavlja podlago za izvedbeni program, ki bo določil natančen potek sanacije žarišča degradacije tal, Stare Cinkarne ter nekatere druge ukrepe za varno in zdravo rabo prostora. Na Mestni občini Celje bomo v okviru programa ukrepov sodelovali predvsem s pripravo potrebnih prostorskih aktov ter z informiranjem javnosti o ukrepih za varovanje zdravja in okolja,« so na občini navedli župana Matijo Kovača.

Občina dodaja, da so že aktivno pristopili k iskanju rešitev za degradirana območja in Celje kot partnersko mesto pridružili mednarodnemu urbanističnemu natečaju Europan 17, v okviru katerega iščejo inovativne rešitve, ki jih bodo snovali arhitekti in urbanisti.