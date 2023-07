V Italiji je zgražanje povzročila odločitev sodišča v Rimu, da moškega oprosti spolnega napada na dekle, ker je trajal manj kot deset sekund. Storilec je bil 66-letni hišnik v srednji šoli, žrtev pa 17-letna dijakinja. Na sodišču je pričala, da je med hojo po šolskih stopnicah hlače potegnila navzgor, takrat pa pod spodnjicami začutila roko, ki se je dotikala njene zadnjice. Ko je hišnika nadrla, se je posmehnil in rekel: »Ljubica, saj veš, da sem se samo šalil«. Tudi na sodišču se je zagovarjal, da je šlo samo za šalo. Zaradi spolnega napada je tožilec zahteval tri leta in pol zapora, a moški je bil oproščen. Tudi sodniki so namreč sprejeli argument, da je šlo za »nerodno šalo«, katere cilj ni bil zadovoljitev spolnega nagona. Kot so razsodili, njegova roka ni bila dolgo za spodnjimi hlačkami dijakinje, saj da je vse skupaj trajalo »le pet do deset sekund«.

Napade prijavi manjšina

Dekle je za časopis Corriere della Sera dejalo, da nikakor ni šlo za šalo in da se počuti izigrano. Da sta jo najprej izdala šola, nato pa še sodišče. Sodbo je označila za nepravično, izjavila je, da se je motila, ko je zaupala uradnim institucijam. Boji se, da bo to ostale ženske še bolj odvrnilo od prijav spolnih zlorab, je povedala. Mimogrede, nedavni podatki kažejo, da 70 odstotkov Italijank, ki so bile med letoma 2016 in 2021 žrtve spolnega nadlegovanja, tega ni prijavilo.

Odločitev sodišča je med mladimi povzročila razburjenje. Opozarjajo, da se v šoli ne počutijo varne. »Patriarhalni sistem je ob tihi podpori institucij in politike ponovno zmagal. To nismo mi, mi bomo vedno na strani, ki se zavzema za varno družbo, ki temelji na spoštovanju,« je povedal predstavnik lokalnega sindikata, ki zastopa srednješolce. Družbena omrežja so medtem preplavili posnetki, na katerih se posamezniki do deset sekund dotikajo telesa. Želijo opozoriti, da taki dotiki povzročajo hudo nelagodje in povsem neprimeren vdor v intimo posameznika.

»Relativno kratko« posilstvo

Čeprav gre za povsem drugo kaznivo dejanje, ki se je končalo z obsodbo, je italijanski primer na nek način vendarle podoben odmevnemu skupinskemu posilstvu na portoroški plaži poleti 2015. Takrat je reševalec iz vode iz Kopra skupaj s še dvema storilcema posilil močno opito 17-letno dekle. En storilec, ki je posilstvo takoj priznal, je bil obsojen na 17 mesecev zapora, Koprčan, ki ni priznal, pa na dve leti zapora (tretji napadalec ostaja neznan). Čeprav je zagrožena kazen od tri do 15 let zapora. Sodišče je sodbo upravičevalo z argumentacijo, da Koprčan žrtve ni poškodoval in da je posilstvo trajalo relativno kratko. Zaradi tega je sodišče uporabilo tako imenovana omilitvena določila, ki omogočajo izrek kazni pod najnižjo predpisano nižjo mejo. Toda višje sodišče mu je nato kazen vendarle zvišalo na tri leta.

Tudi raziskava inštituta za kriminologijo ljubljanske pravne fakultete je ugotovila nekatera nesprejemljiva stališča sodišč. Predvsem glede olajševalnih okoliščin, ki vplivajo na višino kazni. Opozorili so, denimo, na argumentacijo sodnika v enem od primerov, ki je obsojenemu v prid upošteval, da je »že dalj časa sam in v teh pogojih nima redne možnosti po realizaciji naravnih nagonov«. Olajševalne okoliščine, ki so jih upoštevala sodišča, so bile denimo tudi alkoholiziranost oškodovanke, »znatni prispevek oškodovanke« ali kot v koprskem primeru kratko trajanje posilstva. x