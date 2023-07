Blaž Šter je dejal, da v četrtek niso izmerili padavinskih rekordov, so se pa po državi pojavljali nalivi, zlasti na območju Cerknega. »Tam je padlo kar veliko dežja, sicer ne rekordno, a dovolj, da so nastale hudourniške poplave,« je povedal.

Agencija RS za okolje (Arso) je objavila, da je v četrtek sicer padlo večinoma od 30 do 50 milimetrov dežja, le nekaj dežja pa so dobili na Primorskem. Med polnočjo in 22. uro je na postaji Rogla padlo skupaj 87,7 milimetra, na postaji Davča 78,3 milimetra, na postaji Šebreljski vrh pa 75,7 milimetra dežja. Več kot 60 milimetrov dežja je v četrtek zapadlo še v Ljubljani, Kranju, Jelendolu in na Vršiču.

Približno taka količina padavin kot na območju Cerknega je padla tudi na območju Posavja, kjer je padala tudi toča. »8. julija 2018 smo imeli točo podobne velikosti kot v četrtek, takrat so največja zrna toče presegla premer 12 centimetrov,« je pojasnil Šter. Največja toča je v četrtek padala v Krškem in okolici.

Danes bo vreme večinoma sončno, nastalo bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija, na Primorskem pa ob šibki burji do 32 stopinj Celzija. »Vikend bo lep in tudi vse bolj vroč, temperature bodo šle proti 35 stopinjam Celzija. V ponedeljek in torek bo morda še za kakšno stopinjo bolj vroče, potem pa se nekje od srede nakazuje nova ohladitev,« je napovedal Šter.