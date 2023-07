Včeraj popoldne so pred nalivom iz nje še uspeli rešiti obiskovalce, danes pa je dan razkril podrte in odnešene barake, podrte ograje, kupe naplavljenega drevja in vej. Več o posledicah deroče vode bo znanega v prihodnjih urah. Agencija RS za okolje je sporočila, da je v vsega pol ure na Cerkljanskem padlo več kot 31 mililitrov dežja na kvadratni meter, v celem dnevu pa več kot 115 mm na kvadratni meter. Hudourniki so poplavili mesto, s seboj nosili cvetlična korita in kovinske zabojnike za smeti, poplavilo je več vozil Pošte Slovenije in zalilo več stavb.