Deroča voda je v Bresterniški grabi naredila globoke brazde celo v asfaltirane površine. »Več cest je neprevoznih, marsikdo ne more do doma, zato smo poklicali intervencijske službe, da ljudem pomagajo priti domov. Škoda je ogromna, trenutno se osredotočamo na izvedbo intervencijskih poti,« je za STA povedal predsednik krajevne skupnosti Bresternica-Gaj Primož Hedl.

Poškodovana je med drugim tudi cesta na Žavcarjev vrh, ob kateri je lokalni potok poplavil tudi bližnji gostinski lokal. Sodeč po objavljenih posnetkih na družbenih omrežjih je zalilo tudi več cest v krajevni skupnosti Kamnica, predvsem v Kamniški grabi, toča pa je po poročanju časnika Večer uničila vinograde na Gaju. O škodi poročajo med drugim še iz Košaškega dola, Rošpoha ter Radvanja pod Pohorjem.

Do 18. ure so gasilci v Mariboru in okolici zabeležili 77 dogodkov. V večini je šlo po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje za primere, ko je meteorna voda zalila kleti stanovanjskih in drugih objektov ter zaradi zamašenih odvodnih kanalov poplavila površine na prostem. Sprožilo se je 14 zemeljskih plazov, od tega jih pet ogroža objekte in eden cesto. Zaradi sunkov močnega vetra se je podrlo nekaj dreves, odkrilo pa je tudi ostrešje stanovanjskega objekta.

Neurje je danes prizadelo tudi okoliške občine, med drugim Selnico ob Dravi, Hoče, Kungoto in Pesnico.

Agencija RS za okolje (Arso) je drugo najvišje vremensko opozorilo, oranžno opozorilo, izdala za severovzhodno Slovenijo za čas med 15. in 17. uro, ko so po navedbah Arsa na tem območju možne močnejše krajevne nevihte z lokalno močnejšimi nalivi in točo, močnejšim vetrom in udari strel.