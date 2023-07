Včeraj okoli pol osme ure zvečer je policija prejela klic, da sta se pod Razorjem v občini Bovec izgubili tuji pohodnici, ki da sta povsem brez moči in prezebli. Šlo je za Britanki, stari 30 in 63 let, ki sta v vetru in dežju zašli s poti, zaradi izčrpanosti pa na neki točki onemogli. Reševalci GRS Bovec so ju našli. Letalska policija je planinki s policijskih helikopterjem prepeljala v dolino Trente.

Reševali starejša Italijana

Gorski reševalci imajo ta teden (pa tudi že vse od začetka letošnje planinske sezone) polne roke dela. V sredo zvečer, ko je bila že tema, so se na prošnjo oskrbnikov planinskega doma pri Krnskih jezerih podali iskat italijanska pohodnika, 73-letno žensko, in šest let starejšega moškega, ki se nista vrnila nazaj v kočo. Zavetje sta našla v lovski koči na planini Polje, okoli enih v noči s srede na četrtek pa so se do njiju prebili bovški gorski reševalci. Gospa je bila lažje poškodovana, saj ji je med hojo spodrsnila in je padla na roko. Gorski reševalci so jo namestili na nosila in jo po zahtevnem terenu prenesli do Krnskih jezer, do koče pa prišli tik pred nevihto. 73-letnico so v jeseniško bolnišnico prepeljali s policijskim helikopterjem.

Zajelo ju je neurje

V sredo zgodaj zjutraj pa je letalska policija s kamniškimi gorskimi reševalci reševali obnemogli pohodnici, ki sta zaradi hudega nočnega neurja obtičali na območju Malih podov ob Turski gori. Na turo v Logarski dolini sta se podali že ponoči, da bi jima ja uspelo zgodaj priti na goro, a ju je nekaj pred peto uro zjutraj presenetilo slabo vreme (pa čeravno so bile nevihte napovedane). Policijski helikopter je obe nepoškodovani v zahtevnih vremenskih razmerah, reševanje je namreč oteževal tudi veter, prepeljal v dolino.

Na pot pripravljeni, informirani, primerno opremljeni

V policiji ob hudem poletnem reševalnem tempu opozarjajo in pozivajo k previdnosti, primerni opremljenosti pohodnikov, informiranosti, ustreznim pripravam ter odgovornosti, saj pohodniki v nevarnost spravljajo tako sebe kot tiste, ki se jim trudijo pomagati. »Pravilno načrtujte ture, informirajte se o poti, bodite ustrezno opremljeni, preverite vremensko napoved in upoštevajte možnost neviht, ki so v gorah izredno nevarne,« svetujejo.

V zadnjih letih so bili vzroki nesreč med pohodniki največkrat zdrsi, padci, odlomi skal, reševalci pa so obravnavali tudi primere hujših bolezenskih stanj. Poleg neustrezne telesne in psihične pripravljenosti so za nesreče pogosto krivi še pomanjkljiva in neustrezna oprema, neusposobljenost in pomanjkanje znanja o gibanju in pravilni uporabi opreme, nepoznavanje poti ter podcenjevanje aktualnih vremenskih razmer v gorah. »Če nimate znanja in izkušenj, uporabite licencirane planinske in gorske vodnike, ki bodo s strokovnim znanjem znali poskrbeti za vašo varnost,« svetujejo na policiji. Samo dobra oprema namreč ni dovolj, ključni elementi so znanje, izkušnje, odgovornost in sposobnost prepoznavanja nevarnosti ter sprejemanje pravih odločitev.