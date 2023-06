Reševanje v gorah: Vse mogoče traparije na poti v gorski svet

Po strmi poti do Kredarice z gromozansko leseno desko in ostrim kuhinjskim nožem za rezanje klobase, ob previsnih stenah nevarne Komarče pa v natikačih, kopalkah in s pivom v roki. Ne, ne gre za snemanje kake zabavne reklame, ampak za kruto realnost v naših gorah. Gorski reševalci pred vrhuncem sezone opozarjajo na čedalje več reševanj tujih državljanov.