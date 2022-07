Z naraščanjem števila obiskovalcev gora se viša tudi število gorskih reševanj. Statistika Gorske reševalne zveze Slovenije kaže, da so letos opravili že 391 intervencij (lani celo leto 626, predlani 485, leta 2019 pa v celem letu 604). Poudariti je treba, da jih letos čaka še dobršen del poletja, v katerem se v višave odpravi največ obiskovalcev. Tudi petek in sobota nista minila mirno – že v petek so na območju Vogla iskali starša z dvema otrokoma. »Izgubili so se med uporabo aplikacije Google Maps, ki jih je pripeljal pred 30-metrski prepad,« so sporočili iz Policijske uprave Kranj in dodali, da so bili pohodniki neustrezno opremljeni. Reševali so jih gorski reševalci iz Bohinja, pomagal jim je helikopter.

V sandalih v ferato

Skoraj istočasno so kranjskogorski gorski reševalci začeli reševanje v ferati Hvadnik. Družino tujih planincev je med plezanjem ujelo neurje. Bili so neprimerno opremljeni, v sandalih. »Namen naših objav ni obsojanje napak, pač pa ozaveščanje vseh, ki delate v turizmu, da tujim, neveščim gostom svetujete najem gorskih vodnikov, ko se odpravljajo na take podvige, ki bi se lahko končali tudi tragično,« so ob objavi fotografij zapisali v Gorski reševalni zvezi Slovenije (GRZS). Podobno svetujejo tudi na policiji. »Starši, odgovorni ste za svoje otroke. In kadar jih imate zraven, morate biti še bolj prepričani, da bo tura varna,« so zapisali.

S policijskim helikopterjem so v petek v kanjonu Sušec pri Bovcu pomagali še ženski, ki se je poškodovala pri skoku v tolmun. V Vintgarju je včeraj na obiskovalko padel kamen, reševalci so ji oskrbeli rano. V soboto pa so v strmem kanjonu nad Dolom pri Predgradu posredovali po nesreči moškega, ki se je poškodoval. Med nošenjem psa mu je namreč spodrsnilo. Najprej je bilo potrebno klasično reševanje, nato opravljen peš transport do helikopterja, na koncu še prevoz k zdravniku.

Gorski reševalci in policija ob koncih tedna naletijo na podobne zgodbe. Ko rešujejo tuje državljane, je vzrok reševanja večkrat neprimerna oprema ali nepoznavanje terena naših hribov in gora, pravijo na GRZS. Prejšnjo soboto zvečer so tako s Polovnika reševali enajst mladih skavtov, ki so obtičali na Polovniku. Tudi oni so bili neprimerno opremljeni. Gorski reševalci GRS Bovec so jih ponoči rešili z vrvno tehniko, potem pa jih pospremili na varno.