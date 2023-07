Policijo je o dogodku obvestila občanka, ki je v vasi v okolici Kopra prijavila glasno prepiranje in razbijanje, zatem pa so policijo dodatno obvestili, da se je moški z jeklenko zaprl v hišo. Policija je na kraj dogodka napotila več patrulj, kasneje pa so poklicali tudi pogajalca in specialno enoto policije, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Ob prihodu policije je bil moški zaklenjen v hišo in grozil, da jo bo razstrelil. V hiši se je sicer nahajalo več oseb. Policisti so vstopili v stanovanje in moškega prijeli. Ta je v postopku nadaljeval z grožnjami in kršitvami javnega reda in miru ter se aktivno upiral policistom, zato so uporabili prisilna sredstva in odredili pridržanje.

Moški je med prevozom poškodoval notranjost intervencijskega vozila, odprl vrata in policistom grozil ter jih brcal. Na kraj so poklicali dežurnega zdravnika, ki je za moškega odredil hospitalizacijo, zdravstveno osebje pa ga je v spremstvu policije odpeljalo v bolnišnično oskrbo. Gasilci Gasilske brigade Koper so zavarovali plinsko jeklenko ter prezračili prostore.

Policisti so ugotovili razloge za sum povzročitev splošne nevarnosti, grožnje ter poškodovanja tuje stvari. O ugotovitvah sta bila obveščeni okrožna državna tožilka in preiskovalna sodnica, ki je za osumljenega odredila strokovni pregled. Policisti pa so mu izrekli prepoved približevanja ožjim družinskim članom in stanovanjski hiši.

Ker je grozil policistom in jih brcal, bodo zoper 35-letnika podali tudi kazensko ovadbo zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi ter zaradi napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, so še sporočili s policije.