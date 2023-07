»V tem trenutku se mi zdi nemogoče doseči Pariz. Preprosto se ne morem regenerirati. Moje telo si ne opomore od padca,« je povedal 26-letni Fabio Jakobsen.

Že v Pirenejih se je moral Jakobsen boriti za obstanek na dirki. Za nizozemskega sprinterja je bila to zadnja francoska pentlja v dresu belgijske ekipe. Jakobsen je namreč pred kratkim objavil, da zapušča QuickStep-Soudal.

Mark Cavendish po padcu odsoten dlje od pričakovanj

Kolesarski zvezdnik Mark Cavendish pa je po odstopu z dirke po Franciji zaradi padca v sredo uspešno prestal operacijo in bo odsoten več tednov. »Pri zlomu ključnice bo zaradi vijakov iz prejšnje operacije okrevanje trajalo dlje kot nekaj tednov,« je Britanec delil novico prek Instagrama. Točnega termina, koliko časa bo 38-letnik odsoten s kolesa, ni navedel. Ploščico je na zlomljeno ključnico Cavendishu v Manchestru namestil specialist za poškodbe rame, Lennard Funk.

Nekdanji svetovni prvak tudi o svoji prihodnosti ni rekel besede. Cavendish je meril na svojo 35. etapno zmago na letošnjem Touru, s čimer bi postal edini rekorder pred Eddyjem Merckxom. Vendar ga je nesreča na osmi etapi do Limogesa prisilila k odstopu.

Njegov šef ekipe Astana Aleksander Vinokurov mu je nato ponudil, da vozi za ekipo še eno leto in se znova udeleži francoske pentlje. Vendar je odločitev v rokah sprinterja, ki se je prek Instagrama zahvalil tudi za podporo. »Očitno ni bil idealen način za konec Toura, a to je del lepote in brutalnosti kolesarjenja,« je dejal Cavendish.

Cavendish je po izteku pogodbe s QuickStepom prestopil v Astano, da bi se lahko udeležil Toura. Kazahstanska dirkaška ekipa je okrog njega postavila skoraj celotno ekipo. Konec majaje Cavendish med dirko po Italiji sporočil, da želi jeseni končati kariero. Nekaj dni pozneje je zadnjo etapo Gira dobil z veliko prednostjo v sprintu. Na Touru je bil blizu zmage na sedmi etapi v Bordeauxu, a je končal drugi.