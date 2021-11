»Še nikoli nisem vozil dveh velikih dirk v eni sezoni, menim, da to predstavlja tveganje. Gira v naslednji sezoni zagotovo ne bom dodal, mogoče leta 2023 ali pozneje, letos pa poleg na Touru, na katerega se bom skoraj zagotovo vrnil, mogoče nastopim na Vuelti,« je dejal Pogačar, katerega nastop na dirki po Španiji so pri njegovi ekipi UAE Emirates načrtovali že letos, a ga je Slovenec po osvojeni bronasti kolajni na olimpijski cestni preizkušnji odpovedal. Kljub temu je imel odličen zadnji del sezone, ki jo je končal z zmago na klasični dirki po Lombardiji in osvojil svoj drugi »spomenik« v sezoni.

Ekipa UAE Emirates uradnih načrtov, kar se tiče nastopov njenih kolesarjev, še ni predstavila, govori pa se, da bo Pogačar kapetan na Touru, novinec v ekipi, Portugalec Joao Almeida, pa na Giru.

Zadnji kolesar, ki je v istem letu zmagal na Giru in Touru je bil leta 1998 legendarni Italijan Marco Pantani, pred njim je to uspelo še Italijanu Faustu Coppiju (leta 1949 in 1952), Belgijcu Jacquesu Anquetilu (1964), Belgijcu Eddyju Merckxu (1970, 1972, 1974), Francozu Bernardu Hinaultu (1982 in 1985), Ircu Stephanu Rochu (1987) in Špancu Miguelu Indurainu (1992 in 1993).

Pozneje je bilo še nekaj poskusov, zadnji se je tega cilja lotil Britanec Chris Froome, ki je leta 2018 zmagal v Italiji, v Franciji pa zasedel tretje mesto, takrat je zmagal njegov rojak in moštveni kolega Geraint Thomas.