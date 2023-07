Pred tednom dni ste se namesto v Francijo odpravili v Avstrijo in tam nastopili na dirki nižjega ranga. Kako težko je bilo sprejeti dejstvo, da še ne boste debitirali na Touru?

Sprejel sem povsem v redu. To je enostavno del mojega poklica. Je pa res, da smo imeli ves čas v načrtu dva programa. Eden je vseboval moj nastop na dirki po Franciji, drugi pa ne. Na koncu je ekipa izbrala tega, da sem jaz doma in sem trenutno lahko na edinem oddihu med sezono, da se spočijem pred nadaljevanjem. Sicer bi rad bil v Franciji in sem malce razočaran, po drugi strani imam pa v letošnji sezoni že 50 tekmovalnih dni brez tritedenske dirke in sem utrujen. Zaradi tega je verjetno bolje, da se trenutno ne mučim v Franciji. Tudi na dirki po Avstriji sem bil že zelo utrujen in na Touru bi zagotovo samo trpel.

Kdaj točno ste izvedeli, da ne potujete v Francijo?

V tednu pred državnim prvenstvom je prišla dokončna odločitev in potrdilo, da nisem med potniki naše ekipe na Tour. Sicer sem bil vse do začetka v nizkem startu in imel kovčke pripravljene, saj sem bil prva rezerva. Vseeno zaradi moje preutrujenosti mislim, da se je ekipa odločila pravilno in me je pustila doma.

Mesto v ekipi ste izgubili po slabšem nastopu na dirki po Sloveniji. Ste bili že takrat preutrujeni?

Ne bom rekel, da je bil to glavni razlog. Najverjetneje sem si z napovedjo zmage tudi sam zadal preveč bremena. Večkrat imam težave, da sem »lider« v svoji ekipi in potem ne morem dirkati za svoj rezultat. Veliko bolje se znajdem kot pomočnik, v takšni vlogi se počutim veliko bolj koristnega za ekipo. Ob tem sem bil pred tem še na višinskih pripravah, ki mi povzročajo določen strah in mi v preteklosti niso najbolj koristile. Tokrat smo poskusili z drugačnim pristopom, ki mi bolj ugaja, a očitno pravega še nismo našli. Očitno je zame bolje, da na dirko po Sloveniji pridem po velikem grand touru.

Za vaše težave imate v ekipi tudi športnega psihologa, sodelujete z njim?

Že dlje časa delam s svojim psihologom in ne sodelujem z ekipnim. Imava dobro sodelovanje, saj je težko najti osebo, ki ji lahko zaupaš. Vsako leto mi gre bolje, a s tem, kako biti vodja, je bilo v novi ekipi očitno še preveč zadev.

Kako bi ocenili svoj položaj v novi ekipi v prvih šestih mesecih, vodstvo je z vami zadovoljno? Je v ekipi vse podrejeno Tadeju Pogačarju ali ste vsi enakovredni?

Lahko povem, da sem izjemno zadovoljen v ekipi. Je zelo sproščeno vzdušje, kar mi ugaja. Tudi kolesarji smo si zelo enakovredni med seboj, znotraj ekipe je veliko zvezdnikov. Nikoli nisem občutil, da bi bil jaz obravnavan drugače kot Tadej. Edina razlika morda pride pri izbiri dirk, kjer si jih Pogi lahko izbira sam, pomočniki pa imamo načrt, ki se ga je potrebno držati in se ga spreminja le v sili razmer. Jaz se zavedam, da nimam zmožnosti, da bi zmagal na velikih dirkah, zato imamo druge kolesarje. Sem pa lahko zelo dober pomočnik in to je nekaj, kar ta ekipa potrebuje, zato smo vsi zadovoljni.

Kaj vas čaka po končanem počitku, sezone še ni konec?

Prvi načrt je svetovno prvesntvo. Takoj po počitku se začnem pripravljati za nastop v reprezentanci, ki mi predstavlja posebno čast. Če mi bo ekipa pustila in bom v dobrem počutju, da lahko kaj doprinesem, bom selektorju na voljo tudi za evropsko prvenstvo.

Na Touru že tretje leto spremljamo velik dvoboj Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda. Zdi se, da se je med njima in predvsem med vašo in ekipo Jumbo-Visma razvilo pravo rivalstvo. Občutite to tudi kolesarji ali gre le za medijsko napihovanje?

Lagal bi, če bi rekel, da ni rivalstva. To sta dve najboljši ekipi na svetu in najboljši vedno tekmujejo med seboj. Vseeno pa, vsaj sam, vedno poskušam biti pošten. Kolesarstvo je šport, v katerem nikoli ne veš, kje boš dirkal v prihodnje, zato z vsemi poskušam ohranjati dober odnos. Vedno zagovarjam pošteno dirkanje in naj zmaga boljši.

Kdo bo letos na Touru to po vašem mnenju in kako vidite dosedanji potek dirke?

V prvem tednu tritedenske dirke ne moreš zmagati, lahko jo le izgubiš. Vidi se, da je Tadej letos v primerjavi z lani dvakrat ušel Jonasu, kar je velik napredek in pozitiven znak. Vseeno lahko rečemo, da je do sedaj Tadej zmagal dve bitki in Jonas eno, ampak Tour je še dolg. Govoril sem z Andrejem Hauptmanom, ki je dejal, da se vsak dan dirka, kot bi bila na sporedu enodneva dirka, in utrujenost bo prišla na svoj račun. Moje mnenje je, da je Tadej v prednosti, če pa bo še prišel en pravi mrzel dan, razmere, v katerih je najboljši, bo naredil celo večminutno razliko in osvojil letošnji Tour.

Še komentar na risalne žebljičke. So takšni incidenti pogosti?

To je nedopustno dejanje, ki se ne bi smelo dogajati. Meni se na srečo na dirki kaj takšnega še ni zgodilo, a gre za zelo nevarno dejanje. Na zelo nevarnih spustih to lahko pomeni tudi smrtno nevarnost.