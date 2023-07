Mislim moje mesto: Ne eno, za cel gozd

Oni dan sem šla mimo Roga, tistega kompleksa ob Ljubljanici, kjer se je leta 1871 začela usnjarska dejavnost, po vojni je tam nastala državna tovarna koles Rog, po osamosvojitvi pa se je območje sesuvalo samo vase v meglah denacionalizacije, obljubljene zaščite kulturne dediščine, prehoda v last Ljubljane in končno zasedbe samoorganiziranih skupin, ki so mu dale novo življenje. Do njihove nasilne smrti, izgona.