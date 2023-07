S predlogom novele zakona o duševnem zdravju se bo po pojasnilih vlade zagotovilo varstvo človekovih pravic na področju varstva osebne svobode, človekove osebnosti in dostojanstva, svobode gibanja in drugih človekovih pravic ter temeljnih svoboščin v postopkih dopustnega posega v osebno svobodo pridržane osebe z duševno motnjo pri najbolj omejevalnih oblikah psihiatričnega zdravljenja oziroma namestitve in obravnave v varovanem oddelku socialno varstvenega zavoda.

Državni svetniki predlog podpirajo, obenem pa vladi in drugim kvalificiranim predlagateljem dopolnil predlagajo, da v nadaljevanju zakonodajnega postopka podrobneje proučijo pripombe in predloge Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Psihiatrične bolnišnice Idrija, mnenje Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ter stališče ŠENT - Slovenskega združenja za duševno zdravje.

Državni svetniki so obravnavali tudi predlog mnenja k letnemu poročilu Komisije za preprečevanje korupcije in oceno stanja za leto 2022. Z obema dokumentoma se je predhodno seznanila pristojna komisija DS za državno ureditev, so sporočili iz državnega sveta.

DS se je med drugim seznanil tudi z začetkom delovanja zakona o zaščiti prijaviteljev, ki je trenutno v prehodnem obdobju, in z dopisom ustavnega sodišča glede pritožbe društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture Asociacija zoper sklep državnega svet o potrditvi mandata državnemu svetniku Luki Steinerju.

Kot so v DS navedli v sporočilu za javnost, bodo ustavnemu sodišču posredovali vse gradivo v zvezi s postopkom potrjevanja mandata svetniku Steinerju kot predstavniku za področje kulture in športa.