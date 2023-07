»V otroštvu sem pela pred številnimi člani žirije. Nazadnje sem stopila pred žirijo glasbenega šova, ko sem bila stara 17 let, šlo pa je za radijsko oddajo Demo x. Člana žirije sta bila Arsen Dedić in Drago Diklić in jaz sem zmagala! Kar zadeva našo žirijo, so Nika Turković, Tonči Huljić in Filip Miletić odlični,« je o sodelovanju v oddaji sporočila Severina. Huljić, ki je pri televizijskih projektih sodeloval že večkrat, pa je kandidatom povedal: »Pričakujem, da boste peli, da boste igrali, da bom slišal, kako ne znate peti, in da vam bom verjel vsako izgovorjeno besedo, saj je to preizkušen recept za preživetje na estradi na Hrvaškem.«

Tonči Huljić je sicer tast Petra Graša, saj je ta poročen z njegovo hčerko Hano. Vsi trije, Tonči, Hana in Petar, so ta mesec nastopili skupaj na odru na Huljićevem koncertu na Dunaju, kjer so zapeli pesem Providenca.