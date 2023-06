Da gre za ostanke britanskega igralca, so potrdili iz pisarne šerifa iz okrožja San Bernardino. Pojasnili so, da še vedno preiskujejo vzrok njegove smrti, in se zahvalili vsem prostovoljcem, ki so pomagali pri iskanju. Svojo hvaležnost so kalifornijski policiji in prostovoljcem izkazali tudi člani Sandsove družine. Sporočili so: »Juliana še naprej ohranjamo v svojih srcih s svetlimi spomini nanj kot na čudovitega očeta, moža, raziskovalca naravnega sveta in umetnosti ter kot izvirnega in kolegialnega igralca.«

Julian Sands je bil sicer znan po svoji strasti do pohodništva, njegov prijatelj in pohodniški partner Kevin Ryan pa je pred časom dejal, da je bil najbolj izkušen pohodnik, ki ga pozna.