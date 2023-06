Program kina pod zvezdami na grajskem dvorišču bo v četrtek, 13. julija, odprl slovenski film Jezdeca Dominika Menceja, ki je bil na Festivalu slovenskega filma v Portorožu razglašen za najboljši film festivala po izboru občinstva. Filmu bo sledil najuspešnejši slovenski kratki film Babičino seksualno življenje Urške Djukić.

Eden od tujih najtežje pričakovanih filmov letošnjega leta je po navedbah Kinodvora Asteroid City ameriškega režiserja Wesa Andersona, čigar dela so prepoznavna po samosvojem slogu in estetiki ter ekscentričnih likih. S filmom, ki bo na ogled predpremierno, bodo v soboto, 5. avgusta, sklenili letošnji Film pod zvezdami. Iz letošnjega Cannesa prihaja film, ovenčan z zlato palmo, Anatomija padca režiserke Justine Triet, ki bo na ogled v četrtek, 27. julija, z Berlinala pa film Pretekla življenja režiserke Celine Song, ki je požel slavo na Sundanceu in bo po napovedih Kinodvora tudi eden pomembnejših naslovov v prihajajoči sezoni nagrad. Predpremierno bo na ogled v sredo, 2. avgusta. Prvič v Sloveniji bo v torek, 25. julija, na ogled italijanski film Nostalgija slovitega filmskega in gledališkega režiserja Mattea Martoneja, ki je bil v Cannesu na sporedu že lani.

Filmi bodo na sporedu vsak dan ob 21.30. Vstopnice so že v prodaji.