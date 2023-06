#glosa Za smeti gre!

Predsednik vlade Robert Golob je dolgo dolgo iskal diplomatsko pot na Dunaj. Kot da bi bil Martin Krpan, ki je tam na Vrhu pri Sveti Trojici čakal, da ponj pošljejo sam cesar, de tistega Brdavsa ukani. Pa pustimo Levstika ob strani. Običajno je, da se vsak novi predsednik vlade najprej gre predstavit svojim sosedom. Nak, natančno 384 dni je trajalo, da se je Martin … eh, Robert Golob s kobilico odpravil gor na dvor. Kaj je neki tako mencal, javnosti vsaj do danes seveda ni znano. Mi vam bomo prvi razkrili, kje tičijo globoki in zasvinjani vzroki za nenavadno odlašanje obiska in zakaj avstrijsko-slovenski odnosi še zdaleč niso tako čisti, kot bi si mislili na prvi pogled.