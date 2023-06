Omenjena seja naj bi potekala dva dni po trojnem referendumu, na katerem je SDS doživela trojni poraz. Dober teden prej je poslanec in predsednik sveta SDS Anže Logar v drugem krogu predsedniških volitev zbral več glasov (414.029), kot jih je kadarkoli dobila stranka Janeza Janše. Na tem sestanku naj bi prvak SDS Logarja pozval, da se bo moral odločiti, kakšna bo njegova nadaljnja politična pot oziroma ali bi prevzel vodenje SDS. Ob tem je Janša, kot je za N1 potrdilo več poslancev, napovedal, da sam na naslednjem kongresu stranke leta 2025 ne bo več kandidiral. Janša naj bi še izpostavil, da se bodo morali v SDS o njegovem nasledniku poenotiti, saj da ne želi, da bi stranka, v katero je vložil toliko energije, klavrno končala. Anže Logar se je portalu N1 na to odzval z odgovorom, da dogajanja in pogovorov znotraj stranke, tako kot vedno doslej, ne komentira.

Vseeno pa dvomi o iskrenosti te Janševe napovedi ostajajo. Janša je že pred kakšnim desetletjem napovedoval, da bo na čelu stranke le še mandat ali dva, a še vedno vztraja in stranko tako vodi že 30 let. Pa tudi Janševe zadnje poteze ne kažejo, da bi načrtoval umik. Pospešeno namreč uresničuje načrt pripojitve močnejših lokalnih strank oziroma list k SDS. Tako se je Janševi stranki pridružila Nova ljudska stranka nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja, pred dnevi pa je prvak SDS podpisal sporazum o tesnejšem sodelovanju še z nekdanjim dolgoletnim županom Celja Bojanom Šrotom, ki vodi Celjsko županovo listo.

Poleg tega bi Logarjevo nedavno oblikovanje Platforme sodelovanja lahko kazalo, da tudi on dvomi, da je Janša z napovedjo o umiku na prihodnjem kongresu mislil resno. Anže Logar je pred časom za N1 Studio o tem dejal: »V gospodarstvu sovražni prevzemi dostikrat ne prinesejo želenih rezultatov, še manj pa v politiki, ker ta deluje po načelu dialoga. Ko govorimo o prihodnjih izzivih … treba jih je predebatirati znotraj. Še zlasti pa v primeru stranke, ki pomembno zaznamuje slovenski politični prostor že vse od osamosvojitve in jo pomemben del volilcev tudi voli.« Poleg tega bi tudi zadnji odhod ene največjih Logarjevih podpornic Romane Jordan iz SDS lahko nakazoval, da je Logarjev prevzem vodenja Slovenskih demokratov manj verjeten kot ustanovitev nove stranke.