Poleg programa apple intelligence, ki ga je Apple razvil interno, bodo uporabniki jabolčnih naprav dobili dostop do chatGPT. Uporabniki bodo dostopali do določenih funkcij chatGPT brezplačno preko glasovnega pomočnika siri, tisti, ki imajo plačljivo verzijo chatGPT, pa bodo imeli še več funkcij na voljo. Velja omeniti, da Apple načrtuje integracijo tudi drugih modelov UI, ne samo chatGPT.

Treba je priznati, da Apple z določenih vidikov nastopa v vlogi zasledovalca, saj konkurenti, kot sta Microsoft in Alphabet, umetno inteligenco že nekaj časa uvajajo v svoje produkte in storitve. Zdaj ko je Apple končno predstavil svoj pristop na področju UI, je čas za iskanje odgovorov na bolj konkretna vprašanja. Ali je program apple intelligence konkurenčen orodju copilot, ki ga svojim strankam ponuja Microsoft? Ali je lahko mobilni operacijski sistem iOS v kombinaciji z apple intelligence bolj privlačna izbira za kupce kot mobilni operacijski sistem android, ki ga lahko Alphabet nadgradi s svojimi naprednimi modeli UI?

Možna odgovora na obe vprašanji sta enaka: odvisno od tega, kdo je uporabnik in kaj pričakuje od rešitev UI oziroma kaj najbolj ceni, ko ocenjuje privlačnost različnih rešitev UI. Rešitev, ki jo ponuja Apple, mogoče ni najbolj napredna, omogoča pa uporabnikom dostop do izboljšane uporabniške izkušnje ob zagotovilu, da ostaja varnost na visoki ravni. Ena od prednosti Appla je bolj zaprt in bolj varen sistem v primerjavi s sistemoma windows in android. Ta prednost v veliki meri izhaja iz poslovnega modela Appla, ki večjo pozornost namenja interesom strank v primerjavi z interesi razvijalcev in proizvajalcev programske in strojne opreme. Druga prednost Appla je razumevanje, da tehnične karakteristike naprav pri večini uporabnikov niso odločilnega pomena. Ključna sta dostop do nabora rešitev, ki jih potrebuje uporabnik, in izkušnja pri uporabi teh rešitev.

Apple ni bilo prvo podjetje, ki je predstavilo mobitel z zaslonom na dotik, je pa ravno iphone postal sinonim za dobro uporabniško izkušnjo in kakovost pri mobilnih telefonih. Ni rečeno, da se ne bo situacija ponovila tudi zdaj, ko so v ospredju značilnosti različnih modelov UI. Je pa jasno, da Apple pozorno spremlja dosežke in napake konkurentov ter prilagaja svojo poslovno strategijo.

Umetna inteligenca bo v prihodnje vsekakor pomemben element poslovanja vseh večjih podjetij na svetu. Zna se tudi zgoditi, da bo to ključni dejavnik konkurenčne prednosti, a pri večini večjih podjetij bosta ključna uporabniška izkušnja in varnost, ne pa tehnološka naprednost modela UI. S tega vidika pozicija Appla ni videti slabo, ne glede na to, da se zdi, da v UI-bitko vstopa šele zdaj.