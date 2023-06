Avtobusi v medkrajevnem javnem linijskem prevozu so skupno prevozili 52 milijonov kilometrov in za to porabili 15,3 milijona litrov dizelskega goriva. Po podatkih državnih statistikov pa so v mestnem javnem linijskem prevozu medtem lani našteli skoraj 38 milijonov potnikov, kar je za 55 odstotkov več kot leta 2021.

Mestni avtobusi so prevozili skupno skoraj 18 milijonov kilometrov in za to porabili približno 4,7 milijona litrov dizelskega goriva in 3,2 milijona ton stisnjenega zemeljskega plina. Ob tem se je zelo povečalo število prevozov z električnimi mestnimi avtobusi, ki so porabili 339.000 kilovatnih ur, medtem ko je bilo leta 2021 porabljenih le 70.000 kilovatnih ur.

V mednarodnem javnem linijskem prevozu pa so avtobusi prepeljali približno 33.000 potnikov, kar je za 27 odstotkov več kot leto prej. Skupno so prevozili 310.000 kilometrov, pri tem pa porabili 38.000 litrov dizelskega goriva, so še sporočili s statističnega urada.