Ljubljanski potniški promet (LPP) se vztrajno širi, potnikov pa je še vedno manj kot pred epidemijo. Iz LPP so nam sporočili, da stalno posodabljajo in širijo vozni park. Od 217 mestnih avtobusov jih že skoraj polovica (97) vozi na zemeljski plin metan. Od leta 2007 so kupili 166 mestnih avtobusov, s katerimi so zamenjali stara vozila z motorji, ki so neprimerni za sodobne okoljske standarde. Posodablja se tudi mreža medkrajevnih avtobusov. Od 68 avtobusov, ki opravljajo medkrajevne prevoze, jih je samo šest starejših od leta 2007, so sporočili iz LPP. Dodajajo, da ko bodo zamenjali še teh zadnjih šest avtobusov, bodo vsi medkrajevni avtobusi opremljeni z okoljskim standardom v rangu euro 5 ali več.

Daljše in boljše proge ...

Mestni avtobusi so se posodobili – so nizkopodni, klimatizirani in imajo klančine za gibalno ovirane osebe. Posodabljanje vključuje tudi večjo varnost, saj je večina mestnih avtobusov opremljena z notranjimi kamerami. Kot pojasnjujejo, so kamere namenjene preventivi in povečanju občutka varnosti za potnike in tudi voznike, prav tako so se močno zmanjšali primeri vandalizma. Poleg varnosti in boljših vozil so nam na LPP zagotovili, da stalno prilagajajo ali dopolnjujejo trase prog glede na povpraševanje. Prilagajanje poteka v obliki podaljševanja, prilagajanja oziroma uvajanja novih prog. Dodajajo, da ima več kot 97 odstotkov meščanov MOL najbližje postajališče manj kot 500 metrov od doma. V LPP so še povedala, da se je od leta 2007 dolžina osnovnih prog podaljšala za 72 odstotkov, z 296 na 410 kilometrov. Glavne proge so del mestnega prometa, v to število pa niso vštete integrirane trase, kot sta recimo proga 6B ali 3G, ki povezujeta občini Brezovica in Grosuplje.

… za manj potnikov

Kljub omenjenim izboljšavam in razširitvi število individualnih voženj z mestnim prometom še vedno ni doseglo številk izpred epidemije. Leta 2019 je bilo več kot 36 milijonov individualnih voženj, v to številko so vključeni tudi prestopi, ki so možni, odkar so leta 2009 uvedli kartico urbana. Število voženj je predvidljivo upadlo med epidemiji. Leta 2020 je bilo zaradi epidemije samo 16 milijonov voženj, takratni april pa zgodovinski – skupno število voženj v mestnem prometu je znašalo: nič. Lani je skupno število potnikov malenkost preseglo 28 milijonov, kar je še vedno približno osem milijonov manj kot leta 2019. Tudi za letos ne kaže, da bi število potnikov preseglo obdobje pred epidemijo, do konca maja je bilo opravljenih nekaj več kot 15 milijonov individualnih voženj. V letu pred epidemijo je bilo do konca maja približno 1,4 milijona več voženj kot letos. Tudi za posamezni mesec so za letos številke praviloma manjše od tistih iz leta 2019. Takratnega januarja je bilo skoraj 3,5 milijona voženj, medtem ko je bilo januarja letos približno 400.000 voženj manj kot v istem mesecu pred epidemijo. Letošnji marec je edini mesec, ki je za nekaj deset tisoč voženj presegel številke istega meseca pred epidemijo.