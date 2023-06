Avtobusi mimo centra bi bili hitrejši

Večina prog LPP je speljana skozi mestno središče, ki je že tako preobremenjeno s prometom, in terminali s potniki, ki so pogosto tam samo zato, ker je to edina možnost, da pridejo z enega konca mesta na drugega. Stroka predlaga vrsto predlogov, kako izboljšati prometne povezave v mestu. Med drugim tudi z večjim številom obodnih linij, ki bi povezovale različne dele mesta in zaobšle strogi center.