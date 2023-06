Novico o podaljšanju sodelovanja s 54-letnim grškim strokovnjakom na slovenski klopi, je sporočil predsednik Košarkarske zveze Slovenije (KZS) Matej Erjavec. Kot je povedal zbranim novinarjem po zadnji tekmi na prvenstvu, trije porazi v skupinskem delu proti Veliki Britaniji, Nemčiji in Francijo niso posledica slabega vodenja s klopi ali neustrezne priprave na tekmovanja, temveč spleta nesrečnih okoliščin. V prvi vrsti ne prihoda ameriške igralke, ki bi tako kot na prejšnjih treh prvenstvih Shante Evans pomagala zakrpati vrzel v višini pod obročema.

»Imeli smo dve opciji in pri obeh uspešno zaključili naturalizacijo, nato pa sta se igralki odločili za drugačno pot. Prva je bila Azura Stevens, ki bo zdaj igrala za ameriško reprezentanco, druga pa Kalani Brown, ki je imela že pripravljen potni list, nato pa se je premislila in ostala v ligi WNBA v ZDA,« je razložil Erjavec.

Dodal je, da bo KZS vprašanje naturalizacije visoke igralke rešila sistemsko, hkrati pa poudaril, da kljub neuspehu na tem prvenstvu pozitivno in optimistično zre v prihodnost slovenske ženske košarke. Tudi zato je Georgiosu Dikaiulakosu, ki je bil letos izbran za najboljšega trenerja ženske evrolige, ponudil nadaljnje sodelovanje z izbrano vrsto. Pred tem je pred novinarji ponovil, da ga je grški strateg navdušil s strokovnostjo in človeškim odnosom do igralk, kar so potrdile tudi košarkarice same.

Tudi dekleta želijo, da ostane selektor

Kapetanka Teja Oblak je po zadnji tekmi na EP dejala: »Ne razmišljam, da bi prenehala z igranjem košarke, tako da bom reprezentanci vedno na voljo. Selektor nam je dal res ogromno, ne bi ga zamenjala niti sekunde. Ima široko košarkarsko znanje, je tudi odličen psiholog in vse je potekalo na najvišji ravni. Usmerjal nas je v razmišljanjih in nas poleg košarke učil tudi ostale stvari. Ne glede na to koliko izkušenj že imam, verjamem, da lahko pod njegovim vodstvom še napredujem. Z dekleti si zato res želimo, da bi ostal naš selektor.«

Podobno je po koncu prvenstva za Slovenijo razmišljala tudi Eva Lisec: »Pomembno je, da v svoje vrste znova privabimo naturalizirano košarkarico ter s tem pridobimo na rotaciji. Prvenstvo lahko zapustimo z dvignjeno glavo in z optimizmom zremo proti naslednjim reprezentančnim akcijam. Kar se tiče selektorja, smo od naše prve tekme z njim do zdaj res izjemno napredovale. Njegovo znanje o košarki je na zelo visoki ravni in čeprav sem bila na začetku skeptična, moram zdaj priznati, da smo se res povezali in ustvarili pravo ekipo. Zaupamo si in si krijemo hrbet. Zasuk generacij je res težak, a verjamem, da lahko iz tega potegnemo veliko pozitivnega.«

Grški strokovnjak Georgios Dikaiulakos se je po tekmi s Francijo zahvalil igralkam za vloženo delo in trud ter dodal: »Ponosen sem, da sem trener te ekipe in da sem lahko delal s temi izjemnimi dekleti, ki so me naredila boljšega trenerja in tudi boljšo osebo.«

Nike Barič baje niso pogrešali

Zaradi spora s selektorjem v ekipi ni bilo dolgoletne kapetanke Nike Barič, je pa zato na evropskem prvenstvu krst doživelo kar šest igralk - Tina Cvijanovič, Hana Ivanuša, Lara Kozina Bubnič, Ajša Sivka, Gala Kramžar in Blaža Čeh. »Poleg Nike Barič, ki je po mojem mnenju nismo pogrešali, saj so njeno odsotnost na tem igralnem mestu uspešno nadomestile druge igralke, smo imeli tudi nekaj poškodb, ki so vplivale na razplet. Misli moramo zdaj usmeriti proti naslednjemu evropskemu prvenstvu čez dve leti, na katerem sem prepričan, da lahko ta ekipa z določenimi okrepitvami poseže precej višje,« je dodal predsednik KZS Matej Erjavec.

Gostitelj jubilejnega 40. eurobasketa še ni znan. Žreb kvalifikacijskih skupin je predviden 8. avgusta, reprezentančna okna za igranje tekem pa bodo med 5. in 13. novembrom 2023, od 3. do 11. novembra 2024 ter od 2. do 10. februarja 2025.

Danes bosta v Tel Avivu kvalifikacijski tekmi za četrtfinale Češka - Grčija in Črna gora - Italija, v torek v Ljubljani pa Nemčija - Slovaška in Srbija - Velika Britanija. Zmagovalke se bodo v četrtfinalu pridružile prvouvrščenim ekipam predtekmovanja Španiji, Belgiji, Franciji in Madžarski.

Četrtfinale v Stožicah bo na sporedu 22. junija, polfinalna dvoboja ter prvi kvalifikacijski tekmi za uvrstitev v kvalifikacije za olimpijske igre bodo 24. junija, odločilna tekma za olimpijski kvalifikacijski turnir in dvoboja za medalje pa v nedeljo, 25. junija.