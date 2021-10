Dikaiulakos je deseti selektor ženske članske reprezentance; pred njim so jo vodili Sergej Ravnikar, Tone Corel, Branko Lah, Dragomir Bukvić, Boris Zrinski, Željko Ciglar, Goran Jovanović, Tomo Orešnik ter Grgić.

Georgios Dikaiulakos bo moral hitro zavihati rokave, saj Slovenijo 11. in 14. novembra že čakata prvi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2023, ki ga bo gostila prav Slovenija, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije.

»Vsakemu trenerju je v veliko čast, da prejme takšno reprezentančno vabilo. Še posebej, če gre za reprezentanco Slovenije, državo s tako odlično košarkarsko kulturo, ki se še naprej razvija v vseh segmentih. Zelo sem vesel, da sem postal del te reprezentance ter da bomo z igralkami in sodelavci pisali skupno zgodovino,« je ob tem za KZS povedal grški strateg.

»Po temeljiti analizi in tehtnem premisleku smo se odločili za spremembo na mestu selektorja ženske članske reprezentance. Poleg Damirja Grgića sta bila v igri še dva kandidata, na koncu pa je izbor padel na grškega strokovnjaka Georgiosa Dikaiulakosa. Gre za trenerja z zelo bogato in uspešno trenersko kartoteko ter veliko izkušnjami. Damir Grgić je žensko reprezentanco postavil na evropski košarkarski zemljevid in se v zgodovino slovenske ženske košarke zapisal z velikimi črkami. Za odlično delo v vseh teh letih se mu v imenu Košarkarske zveze Slovenije in svojem osebnem imenu iskreno zahvaljujem,« pa je dodal generalni sekretar KZS Radoslav Nesterović.