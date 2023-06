Od 3. maja so se slovenske košarkarice pripravljale na domače evropsko prvenstvo, a zaključujejo ga že po dveh dneh. Kapetanka Teja Oblak in soigralke so po četrtkovem porazu proti Veliki Britaniji klonile tudi danes na tekmi proti Nemčiji in tako izgubile vse možnosti, da se prebijejo vsaj v repešaž za četrtfinale. Slovenke bodo zadnjo tekmo na prvenstvu igrale v nedeljo ob 18. uri proti Franciji.

Po slabem uvodu na prvenstvu stare celine so bile Slovenke odločene, da na drugi tekmi popravijo vtis. Nemke so bile na papirju najlažje nasprotnice v skupini C, a so proti Francozinjam pokazale, da premorejo precej kakovosti. Glavne favoritke za prvo mesto v skupini so pošteno namučile, kljub temu, da jim je manjkala najboljša posameznica Leonie Fiebich, ki igra v španski Zaragozi, ob tem pa še Alexandra Wilke. Obe sta bili za tekmo proti Sloveniji nared, skupaj s soigralkami pa so hitro pokazale, da mislijo resno. Dogajanje je na tribuni z zanimanjem spremljal tudi vratar Atletica Madrida in ambasador evropskega prvenstva Jan Oblak, ki so ga kamere v dvorani ujele ravno v trenutku, ko je Finska proti Sloveniji na tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo zabila gol, zato se je upravičeno prijemal za glavo. Njegova sestra Teja sprva ni imela najboljšega dne, a je kasneje ogrela motor. Nemke so se še naprej kazale kot trdožive tekmice. Navduševale so z lepo napadalno igro, v kateri je žoga ves čas krožila, ter skoki, nekoliko manj pa z izgubljenimi žogami. Zaradi nesebičnih potez so pogosto ostajale proste pri metih za tri točke, s tem pa večino druge četrtine držale prednost pred tekmicami. Dodatna težava za slovenskega selektorja Georgiosa Dikaioulakosa je predstavljalo dejstvo, da si je Eva Lisec že pred koncem prvega polčasa nabrala tri osebne napake.

Slovenke so se ob polčasu dolgo zadržale v slačilnici, saj je bilo jasno, da je pred njimi najpomembnejših 20 minut na prvenstvu. Drugega dela kljub temu niso odprle najbolje, saj so še naprej prednjačile nasprotnice, ki niso odstopale od kolektivnega pristopa. Slovenke je v igri držala Zala Friškovec, ko pa so s soigralkami agresivneje pristopile v obrambi, so se Nemke znašle v težavah in kmalu tudi zaostanku. Ob tem so dodatno oživeli tudi navijači v Stožicah, ki so igralkam na parketu vlili dodatnih moči. Košarkarice v belih dresih so v zadnji četrtini prišle že do osmih točk naskoka, a so se nasprotnice v igri obdržale s trojkami. Nemke so imele več razigranih posameznic, pri Sloveniji se je med strelke vpisala le peterica, kar so v izenačeni končnici, v kateri je Liščeva dobila peto osebno napako, izkoristile in gostiteljice prvenstva zavile v črno.

»To pot sem čutila posebno energijo, a nam je v zaključku nekaj zmanjkalo. Imamo kratko klop, sprejele pa smo nekaj slabih odločitev. Tudi jaz, zato prevzemam odgovornost za poraz. Težko je, saj smo trdo delale,« je s tresočim glasom po velikem neuspehu povedala Teja Oblak. »Ponosen sem, da sem selektor te ekipe. Težko nam je, ker nismo izpolnili cilja, da se prebijemo v izločilne boje. Energija je bila prava, padli pa smo na malenkostih, kot so pomanjkanje lahkih točk izpod koša in s črte prostih metov ali slabo zapiranje pod obročema. Vse misli smo v zaključku usmerili v obrambo, zato nam je v napadu zmanjkalo bistrih misli,« pa je dogajanje ocenil slovenski selektor Georgios Dikaioulakos.

Evropsko prvenstvo za ženske, skupina C, prvi krog: Slovenija – VB 71:76, Nemčija – Francija 50:58, drugi krog: Francija – VB 63:57, Slovenija – Nemčija 62:66, vrstni red: Francija 2-0, VB in Nemčija po 1-1, Slovenija 0-2.