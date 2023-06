»Z rasizmom se ni igrati, zato smo morali izraziti protest. Igralci s pred tekmo pokleknili, prvič v 109-letni zgodovini brazilske selekcije pa so nosili črne drese,« so sporočili iz brazilske zveze, ki namerava svoj boj proti rasizmu nadaljevati tudi na torkovi prijateljski tekmi proti Senegalu v Lizboni.

Vinicius jr., ki je tokrat nosil številko 10 - ta je sicer v ekipi last poškodovanega Neymarja, je bil strelec zadnjega gola za Brazilijo, uspešen je bil z bele pike. Pred tem so mrežo zatresli še Joelinton, Rodrygo in Eder Militao. Serhou Girassy je v prvem polčasu izid znižal na 1:2.