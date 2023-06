Kot so danes sporočili z ministrstva za infrastrukturo, mora projekt skladno s pogodbenimi določili zagotavljati zanesljive informacije o prometnem sistemu, da se izboljšata pridobivanje in izmenjava podatkov o stanju prometne infrastrukture in prometnih tokovih v realnem času. Investicija bo z digitalizacijo avtocestnega omrežja zagotovila interoperabilnost med evropskimi sistemi vodenja prometa ter učinkovitejše upravljanje ukrepov za izboljšanje prometne varnosti, so dodali.

Investicija v digitalizacijo bo med drugim vključevala nadgradnjo optičnega omrežja in nakup cestnih detektorjev za zbiranje podatkov o prometu v realnem času, vključno s simulacijskim orodjem za izvajanje simulacij prometne varnosti.

Z uvedbo digitalnih rešitev bo upravljavec prometa pridobil možnost prilagajanja omejitev hitrosti v realnem času, s čimer bo lahko zmanjšal možnost nastanka prometnih nesreč in zastojev ter prispeval k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.

Kot je po podpisu pogodbe, ki se ga je udeležil tudi direktor Urada za okrevanje in odpornost Josip Mihalic, povedala ministrica Alenka Bratušek, gre za več kot potreben projekt, tudi zaradi tega, kar zdaj praktično vsakodnevno doživljamo na naših avtocestah. Valentin Hajdinjak pa je podpis pogodbe označil za velik korak v smeri digitalizacije avtocest, kar prinaša večjo varnosti in pretočnost prometa.