Brezumna digitalizacija vsega

Digitalizirali bomo javno upravo. Zdravstvo. Sodstvo. Tudi policijo. Pa vzgojo in izobraževanje, vrtce, šole, fakse. Naredili bomo pametna mesta, brezhibne električne in še samovozeče avte, samopišoče se pesmi in samopišoče se romane. In ko bomo zdigitalizirali in popametnili še organska bitja, bomo rešili svet.